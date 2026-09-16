Auto si ribalta, feriti due giovani in Valle Caudina

Incidente stradale lungo l'arteria Asi che collega le zone industriali della Valle con Paolisi

auto si ribalta feriti due giovani in valle caudina
Benevento.  

 

Sono stati trasportati entrambi in ospedale i due giovani che nell anotte sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla Strada ASI a Paolisi, l'asse viario industriale e di collegamento che attraversa la Valle Caudina.

I due si trovavano a bordo di una Lancia Y che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e si è ribaltata all'altezza degli svincoli in corrispondenza della rotonda di immissione sull'Appia. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno messo in sicurezza il veicolo capovolto. I due malcapitati sono stati invece trasportati in ospedale. Per i rilievi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Notte di lavoro anche per vigili del fuoco di Bonea, invece, impegnati per domare un incendio tra Sant'Agata de' Goti e Durazzano.

Ultime Notizie