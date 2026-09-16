Auto si ribalta, feriti due giovani in Valle Caudina Incidente stradale lungo l'arteria Asi che collega le zone industriali della Valle con Paolisi

Sono stati trasportati entrambi in ospedale i due giovani che nell anotte sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla Strada ASI a Paolisi, l'asse viario industriale e di collegamento che attraversa la Valle Caudina.

I due si trovavano a bordo di una Lancia Y che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e si è ribaltata all'altezza degli svincoli in corrispondenza della rotonda di immissione sull'Appia. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno messo in sicurezza il veicolo capovolto. I due malcapitati sono stati invece trasportati in ospedale. Per i rilievi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Notte di lavoro anche per vigili del fuoco di Bonea, invece, impegnati per domare un incendio tra Sant'Agata de' Goti e Durazzano.