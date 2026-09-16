Il dramma. Giù da impalcatura al sesto piano di un palazzo, è morto il 55enne Benevento. L'incidente sul lavoro del 3 settembre al Corso Garibaldi

Non ce l'ha fatta il 55enne di Napoli che lo scorso 3 settembre era precipitato da un'impalcatura al sesto piano di un palazzo lungo il Corso Garibaldi. Il malcapitato era stato trasportato in gravi condizioni al San Pio, dove i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono purtroppo rivelati infruttuosi.

Un dramma al centro di una indagine, diretta dal pm Maria Dolores De Gaudio e condotta dalla Mobile, che sarà ora scandita dall'esecuzione dell'autopsia. Un esame in vista del quale, per consentire loro la nomina di un consulente, saranno 'avvisati' i familiari della vittima e, come indagati, almeno quattro persone. Il 55enne era impegnato nei lavori di ristrutturazione dell'immobile affidati da una impresa: secondo una prima ricostruzione, una volta caduto nel vuoto, era finito sul ponteggio al quarto piano dell'edificio. La sperenza che potesse farcela, nonosta le lesioni subite, si è infranta nelle scorse ora, quando il suo cuore si è fermato per sempre.