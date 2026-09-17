Alunni con disabilità: via all'avviso per attivare il trasporto scolastico La domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata

L'assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperti da oggi, 17 settembre, i termini dell’Avviso Pubblico finalizzato ad attivare il trasporto scolastico a beneficio degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti nel territorio del Comune di Benevento, che presentano una significativa compromissione dell'autonomia, in possesso di idonea documentazione sanitaria certificata da struttura sanitaria pubblica competente ovvero certificazione L. 104/1992 art.3, al fine di favorirne il diritto allo studio, facilitando gli spostamenti nel tragitto casa/scuola. La domanda dovrà pervenire, così come previsto nell’avviso pubblico in allegato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comunebn.it, riportante nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di attivazione del servizio trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. A.s. 2026/2027”, entro e non oltre il 28/09/2026. L’Avviso Pubblico e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio ed è consultabile al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=79353

