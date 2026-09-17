Infermiere sorpreso con cocaina: 8 mesi. Falso e truffa: assolto un poliziotto Benevento. Le sentenze

Il Pm aveva chiesto 4 anni, ma il giudice Murgo lo ha condannato ad 8 mesi dopo aver riqualificato l'accusa nell'ipotesi più lieve, così come aveva sollecitato la difesa. E' la sentenza per un 32enne infermiere di Benevento, assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione, che nell'estate 2005 era stato arrestato dalla Mobile – poi er tornato inlibertà – per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mentre era alla guida di un'auto, l'allora 31enne era stato fermato per un controllo concluso con il sequestro di 30 grammi di cocaina, contenuti in un involucro termosaldato, che custodiva addosso. Altri 90 grammi della stessa 'roba' erano stati invece rinvenuti nella sua abitazione.

Accusato di falso e truffa, assolto un poliziotto

Era accusato di falso e truffa, ma è stato assolto. E' la sentenza del giudice Murgo al termine del processo a carico di un poliziotto di Benevento, difeso dall'avvocato Vincenzo Sguera, chiamato in causa da una indagine relativa a fatti del 2023. Secondo gli inquirenti, per ottenere un periodo retribuito di congedo straordinario per i problemi legati al trasferimento presso la nuova sede, avrebbe attestato falsamente di aver usufruito di un alloggio di servizio quando lavorava a Napoli. Una circostanza che la Questura partenopea aveva escluso. L'addebito di truffa era invece relativo ai circa 14oo euro incassati durante il congedo.