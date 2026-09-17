Tratto di via delle Puglie chiuso: Pasquariello "già affidati lavori ripristino" Dopo la frana all'ex carcere San Felice l'arteria resta impraticabile: sanzioni per chi infrange

"Circa il movimento franoso che ha interessato un'area nei pressi dell'Ex Carcere San Felice, debbo premettere, ad onore del vero, che nessuna responsabilità è ascrivibile al Comune di Benevento. Cionondimeno, a tutela della pubblica sicurezza, abbiamo esercitato una attenta attività di salvaguardia dell'incolumità pubblica, con una necessaria ordinanza di chiusura di un tratto di via delle Puglie".

Così l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello che chiarisce "Abbiamo attivato una fattiva interlocuzione istituzionale con la Soprintendenza che ha comunicato all'Amminustrazione, nelle scorse ore, di avere già affidato i lavori. Non appena saranno conclusi, il tratto stradale in questione riaprirà. Comprendo il disagio perché il tratto è un crocevia importante della città, sono censurabili violazioni dell'ordinanza vigente che comportano severe sanzioni. Chi infrange le regole se ne assume le responsabilità".

