Appello blitz Dda: 8 condanne e un'assoluzione per chi aveva scelto l'abbreviato Napoli. La sentenza sull'indagine in Valle Caudina

Otto condanne ed un'assoluzione in appello per le nove persone giudicate con rito abbreviato dopo essere state coinvolte, nell'ottobre 2023, nell'inchiesta antiestorsione e antidroga della Dda e dei carabinieri di Montesarchio in Valle Caudina.

In particolare, sette imputati avevano scelto il concordato, altri due no. Uno di loro - Pasquale Napolitano (avvocato Mauro Iodice), 34 anni, di Airola – è stato assolto per non aver commesso il fatto dopo aver rimediato 10 anni in primo grado.

L'altro è Vittorio Saturnino (avvocati Danilo Riccio e Marcello Severino), 70 anni, di Sant'Agata dei Goti: al quale erano stati inflitti 16 anni, i giudici hanno riconosciuto la continuazione e hanno stabilito in 2 anni e 8 mesi una condanna già espiata. Dunque, complessivamente, 18 anni e 8 mesi dai quali andranno detratti i periodi di detenzione già sofferti.

Concordato accolto, infine, per le altre sette persone (tra parentesi la pena in primo grado): 15 anni a Pietrantonio Morzillo (20 anni) - avvocati Vittorio Giaquinto e Stefania Fanello-, 50 anni, di Moiano; 16 anni, in continuazione con altre tre condanne, per Francesco Buono (20 anni) - avvocati Mauro Iodice e Alfonso Stravino-, 34 anni, di Airola; 8 anni a Francesco Pio Morzillo (10 anni - avvocati Teresa Meccariello e Carla Maruzzelli-, 25 anni, di Moiano; 9 anni e 4 mesi a Biagio Massaro (14 anni e 8 mesi) - 33 anni, di Airola, 7 anni ad Alessandro Massaro (10 nni e 8 mesi), 32 anni, di Airola, 8 anni a Pasquale Massaro (12 anni), 28 anni, di Airola – tutti assistiti dall'avvocato Stefano Sorrentino -, 9 anni a Luca Truocchio (10 nni) -avvocato Marco Bernardo-, 26 anni, di Moiano.

Si tratta di una indagine che, come è noto, ha fatto registrare lo scorso 27 maggio la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento ha deciso 13 condanne e 4 assoluzioni.