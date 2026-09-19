Anps. Il cammino della "Via Micaelica- Francigena" arriva anche nel Sannio Un messaggio di pace tra i popoli con due soci dell'associazione nazionale Polizia di stato

La Presidenza Nazionale dell'Associazione nazionale Polizia di stato ha organizzato il pellegrinaggio, con la finalità di portare un messaggio di pace tra i popoli, denominato la “via Micaelica- Francigena” che sarà percorsa dai due soci ANPS Giuliano Maltenti e Michele Attolico. Sono partiti da San Giovanni in Laterano (Roma) il 9 settembre e arriveranno al Santuario di San Michele Arcangelo, Monte Sant’Angelo (Foggia) il 28 settembre, dopo aver percorso 540 Km.

I due soci attraverseranno la Provincia di Benevento e, precisamente, per il comune di Faicchio il 19 settembre (ore 17,30), per il comune di Foglianise il 20 Settembre (ore 17,30), per il comune di Benevento il 21 settembre (ore 17,30) e il comune di Buonalbergo il 22 settembre (ore 17,30). I soci ANPS verranno ricevuti dalle Autorità locali dei comuni interessati, mentre per il giorno 21 settembre ci sarà l’accoglienza presso la Questura di Benevento. Il Presidente ANPS della sezione di Benevento, Romeo Formato, ha ringraziato le Autorità Civili, Militari e Religiose per il supporto che daranno per il buon esito della manifestazione.