Impianto biometano a Benevento. Grieco (Lega): servono chiarezza e trasparenza "Comunale spieghi le ragioni delle decisioni assunte e chiarisca quale sia oggi la situazione"

«Sulla vicenda dell’impianto di biometano in zona San Domenico ritengo necessario fare chiarezza. Nel pieno rispetto dell’indagine della Procura di Benevento e dell’attività degli organi competenti, i diversi provvedimenti adottati negli ultimi mesi rendono opportuno fornire ai cittadini informazioni chiare e puntuali".

A chiedere ciò è Valentino Grieco, dirigente provinciale Lega – Benevento che rimarca: "L’Amministrazione comunale spieghi le ragioni delle decisioni assunte e chiarisca quale sia oggi la situazione dell’impianto. Su una questione che riguarda il territorio, l’ambiente e la comunità è fondamentale garantire trasparenza e pieno rispetto delle procedure. Continuerò a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, chiedendo chiarezza e massima tutela dell’interesse dei cittadini e del territorio».