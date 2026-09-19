Emergenza cinghiali. Fioretti: serve la sinergia di istituzioni e politica La consigliera comunale e provinciale lancia appello a Comune, Provincia, Regione Asl e associazioni

"Servono azioni concrete e un piano d'intervento coordinato tra Comune, Provincia, Regione, Asl, Associazioni di categoria per la sicurezza del territorio".

Così la consigliera comunale e provinciale Floriana Fioretti chiede sinergia per affrontare l'annoso problema dell'eccessivo numero di ungulati che sempre più spesso anche nel Sannio creano problemi all'agricoltura e ancora più grave, provocano incidente stradali.

"La presenza sempre più diffusa di cinghiali nei pressi dei centri abitati e sulle strade del nostro territorio provinciale rappresenta una criticità non più rinviabile. La sicurezza delle persone e la tutela della comunità devono rappresentare la priorità assoluta intorno a cui unire le forze di tutte le istituzioni.

La situazione ha superato ogni limite di guardia. Si tratta di una realtà che tocca da vicino tantissime famiglie e aziende agricole del nostro territorio, che si trovano a dover fronteggiare i danni causati dai cinghiali in terreni di proprietà e a sostenere ingenti costi personali per l'installazione di recinzioni di protezione.

A ciò si aggiungono - rimarca Fioretti - i gravi rischi per la viabilità e per la sicurezza stradale, con la presenza di esemplari in mezzo alla carreggiata anche a notte fonda.

I danni all'agricoltura e le insidie per la circolazione stradale dimostrano quanto sia urgente intervenire prima che si verifichino eventi irreparabili.

Sebbene la titolarità della gestione della fauna selvatica e le funzioni d'indennizzo spettino principalmente alla Regione che si è attivata, peraltro, con l' istituzione di un tavolo tecnico permanente, è fondamentale e non più rinviabile intervenire con la stessa determinazione ed efficacia anche a livello locale.

Tutti gli enti competenti — dalla Provincia al Comune, fino all'Asl e alle Associazioni di Categoria — sono chiamati a fare la propria parte .

Per affrontare il problema alla radice serve un piano strutturato sul territorio: la pulizia degli alvei dei fiumi è essenziale per ostacolare il passaggio dei cinghiali, così come la rimozione dei rifiuti e la bonifica delle aree sono fondamentali per eliminare le fonti di cibo che li attraggono. A questo vanno affiancati la messa in sicurezza dei perimetri urbani, un monitoraggio costante delle zone più a rischio e l'adozione di interventi straordinari di contenimento.

È fondamentale - spiega ancora la consigliera provinciale e comunale - anche fornire strumenti di prevenzione e supporto ai proprietari di fondi, promuovendo al contempo sistemi di difesa per le colture agricole. Infine, sul piano del controllo demografico, è opportuno effettuare un censimento preciso della popolazione dei cinghiali e sperimentare metodi di sterilizzazione per bloccarne la proliferazione.

L'obiettivo prioritario resta quello di attuare un piano d'azione rapido e pragmatico, capace di garantire protezione, incolumità e serenità a tutti i cittadini".