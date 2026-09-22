Benevento: per Via delle Puglie riapertura al traffico nelle prossime ore Chiusa dopo la frana dello scorso 9 settembre

Dovrebbe tornare percorribile già nelle prossime ore via delle Puglie, dove sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza del costone interessato dalla frana dello scorso 9 settembre.

La trafficatissima arteria cittadina era stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra l'intersezione con via del Sole e quella con viale degli Atlantici.

La frana, come si ricorderà, aveva provocato momenti di paura quando alcune grosse pietre si erano staccate dalla scarpata sovrastante via delle Puglie, all'altezza del semaforo dell'incrocio con via Avellino. Per fortuna in quell'occasione nessun danno.

I lavori per la messa in sicurezza sono ormai in fase di completamento e, salvo imprevisti, via delle Puglie dovrebbe essere riaperta alla circolazione nelle prossime ore.

Una riapertura particolarmente attesa considerando la centralità dell'arteria e la sua importanza per il traffico veicolare.