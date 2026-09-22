Montesarchio, sopralluogo sulla viabilità: priorità a sicurezza e incroci Polizia Locale e Amministrazione al lavoro per migliorare segnaletica e visibilità

Sicurezza stradale, visibilità degli incroci e manutenzione della segnaletica: sono questi i punti cardine della ricognizione congiunta effettuata questa mattina sul territorio di Montesarchio dalla Polizia Locale insieme al Consigliere delegato Umberto Schipani. Un sopralluogo sul campo nato con un obiettivo preciso: fare il punto sullo stato delle strade e individuare le intersezioni più critiche su cui intervenire con massima urgenza.

Nel corso della perlustrazione sono stati analizzati diversi incroci cittadini, compresi quelli che in passato sono già stati oggetto di primi interventi di restyling e miglioramento della segnaletica.

Un’attenzione del tutto particolare è stata riservata ai punti di snodo in cui le strade comunali si intersecano con le arterie provinciali. Si tratta di una sovrapposizione viaria delicata, che richiede una forte sinergia tra le istituzioni coinvolte. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha stabilito di procedere nell'immediato sui tratti e sulle pertinenze di propria competenza, avviando contemporaneamente un dialogo e sollecitando formalmente la Provincia di Benevento affinché esegua i necessari lavori sulle strade di sua gestione.

«A breve si vedranno i primi frutti di questo lavoro – garantisce il Consigliere delegato Umberto Schipani –. Stiamo indirizzando tutte le risorse di bilancio attualmente a disposizione verso la messa in sicurezza della viabilità e degli incroci che presentano i rischi maggiori. Il nostro desiderio sarebbe quello di spingerci oltre, curando anche l'arredo urbano e la valorizzazione estetica degli spazi, ma dobbiamo inevitabilmente fare i conti con le disponibilità finanziarie dell'Ente».

«Per questa ragione – precisa e conclude Schipani – stiamo concentrando le somme presenti in bilancio e quelle specificamente destinate alla sicurezza stradale, compresi i proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, canalizzandole in maniera prioritaria verso le esigenze più stringenti del territorio».

L’operazione punta a stabilire un piano d'azione guidato dai criteri di urgenza e tutela dei cittadini, intervenendo in maniera graduale ma costante nei punti più sensibili. Le priorità individuate riguardano la massima visibilità dei segnali, la chiara delimitazione delle intersezioni e la protezione di tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti o pedoni.

Il sopralluogo condotto questa mattina segna così una tappa fondamentale nel costante monitoraggio della rete viaria di Montesarchio, ponendo le basi per la programmazione dei prossimi cantieri e per il pieno coinvolgimento di tutti gli enti proprietari delle strade coinvolte.

