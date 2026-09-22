Ambrosone: "Per le pensiline previsto forte potenziamento" L'assessore: sempre nel rispetto del Codice della Strada e delle persone con disabilità

"Avendo grande rispetto per il massimo organo democratico della Città, ovvero il Consiglio comunale, mi riservo di rispondere approfonditamente all'interrogazione del gruppo PD su pensiline e segnaletica Tpl nella sede deputata: il Question time. Tuttavia alle cittadine e ai cittadini anticipo che è previsto un fortissimo potenziamento di pensiline e segnaletica, al termine di un attento monitoraggio coordinato dell'azienda Air e del Comune e che per questo intercetteremo risorse Regionali ad hoc. Ricordo anche che il rafforzamento avverrà nella cornice normativa vigente: ricordo che il Codice della Strada prevede che l'installazione non deve mai ridurre la larghezza del marciapiede al di sotto dei limiti minimi previsti per il transito pedonale e deve garantire l'accessibilità anche in base alle normative sulle barriere architettoniche per le persone con disabilità. Questo limite minimo è di 1,5 metri. Da un primo sguardo si nota facilmente che i consoglieri di opposizione nel rappresentare la mancanza delle pensiline si sono limitati ad individuare la presenza della palina senza la corrispondente pensilina. Probabilmente non hanno approfondito bene la normativa, che non consente di poter occupare marciapiedi, lasciando il dovuto spazio per consentire il passaggio deelle persone con disabilità. Probabilmente la mancanza di un normale approfondimento sulla questione, ha di fatto evidenziato che tale richiesta consentirebbe di creare barriere architettoniche che questa amministrazione non consentirebbe mai potessero determinarsi. Sarebbe troppo facile fare l'elenco delle pensiline in corrispondenza di ogni singola palina, se prima non si possa verificare ed accertarsi se tecnicamente e nel pieno rispetto delle norme possano essere installate. Non a caso in tutte le città del mondo non tutte le paline degli autobus sono corredate da pensiline, proprio perché bisogna tener conto, così nelle molte zone citate nell'interrogazione, del perimetro di questo limite previsto dalle norme a tutela delle disabilità.

Sul trasporto pubblico questa Amministrazione ha compiuto grazie al sindaco Mastella, un miracolo istituzionale e consentito il subentro di un'azienda efficiente e granitica come l'Air e dunque non consentiamo né speculazioni né strumentalizzazioni", lo scrive in una nota l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

