Pon Metro Plus, si parte: giovedì la presentazione al Teatro De La Salle

Elemento centrale del progetto sarà Villa dei Papi

pon metro plus si parte giovedi la presentazione al teatro de la salle
Benevento.  

Benevento investe nelle persone e nei luoghi: il PON Metro Plus avvia una nuova stagione di innovazione sociale e rigenerazione urbana
Benevento si prepara a presentare alla città una nuova strategia di sviluppo urbano e sociale attraverso il PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il programma che sostiene interventi capaci di rafforzare l’inclusione, l’innovazione sociale e la partecipazione delle comunità. Nell’ambito del Fondo FSE+ – Priorità 5 “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale”, il Comune di Benevento ha costruito un percorso che mette al centro le persone, i luoghi e le relazioni, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di crescita per l’intero territorio. COINLAB ed EmpowerNet sono il risultato di un percorso di co-progettazione tra soggetti del Terzo Settore, associazioni, imprese, enti formativi e altre realtà locali, che hanno messo in rete competenze ed esperienze per costruire nuovi modelli di inclusione e sviluppo sociale.
L’appuntamento di presentazione dei progetti si terrà giovedì 1 ottobre alle ore 18.30 presso il Teatro De La Salle di Benevento, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti istituzionali e dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi.
Al centro dell’iniziativa saranno COINLAB – Costruire Opportunità Innovative per il Lavoro a Benevento ed EmpowerNet, due progetti complementari che interpretano in modo integrato la sfida dell’innovazione sociale: da un lato la creazione di nuovi percorsi dedicati alla formazione, alle competenze, al lavoro e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali; dall’altro il rafforzamento delle reti di comunità e dei servizi di prossimità a sostegno dei cittadini.
Elemento centrale del progetto sarà Villa dei Papi, uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità cittadina, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione e restituito alla comunità come spazio destinato ad accogliere le attività progettuali negli anni futuri.
La storica struttura diventerà un vero e proprio hub di innovazione sociale, un luogo aperto alla formazione, alle competenze digitali, alla creatività e all’incontro tra cittadini, istituzioni, realtà associative e mondo produttivo. Un investimento che consentirà di restituire alla città un bene di grande valore, trasformandolo in un presidio permanente di partecipazione, crescita e sviluppo.
All’interno di COINLAB saranno sviluppate quattro linee di azione integrate: innovazione tecnologica e competenze digitali; valorizzazione dei mestieri, delle arti e delle competenze creative; gastronomia sociale e valorizzazione del patrimonio enogastronomico sannita; agricoltura sociale come strumento di sostenibilità, partecipazione e nuova imprenditorialità.
Accanto a COINLAB si sviluppa EmpowerNet, un progetto di welfare di comunità finalizzato a rafforzare il sistema dei servizi sociali attraverso una rete integrata tra istituzioni, Terzo Settore, associazioni e realtà locali.
L’intervento coinvolgerà i quartieri di Capodimonte, Rione Libertà, Zona Stazione e l’area di Villa dei Papi, attraverso azioni di prossimità, ascolto e partecipazione che mirano a trasformare luoghi della quotidianità in spazi di relazione e inclusione.
I due interventi si rivolgono a cittadini in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati, ai giovani, alle donne e alle persone fuori dal mercato del lavoro, accompagnandoli attraverso percorsi di inclusione, formazione, orientamento e partecipazione attiva. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di nuove competenze, il rafforzamento dell’autonomia personale e sociale e la creazione di opportunità concrete di avvicinamento al mondo del lavoro e alla vita della comunità.
COINLAB ed EmpowerNet rappresentano quindi due dimensioni di una stessa visione: una città nella quale la rigenerazione dei luoghi si accompagna alla crescita delle persone, alla costruzione di reti sociali più forti e alla creazione di nuove opportunità.
«Con questi interventi – sottolineano il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato Francesco De Pierro – Benevento sceglie di investire sul proprio futuro, valorizzando il patrimonio cittadino e costruendo un modello di sviluppo fondato sull’inclusione, sulla partecipazione e sulla capacità della comunità di generare nuove energie.
Con il PON Metro Plus Benevento avvia una nuova stagione di innovazione sociale e rigenerazione urbana: una città che valorizza i propri luoghi, rafforza le proprie comunità e investe sulle persone".

Ultime Notizie