Pon Metro Plus, si parte: giovedì la presentazione al Teatro De La Salle Elemento centrale del progetto sarà Villa dei Papi

Benevento investe nelle persone e nei luoghi: il PON Metro Plus avvia una nuova stagione di innovazione sociale e rigenerazione urbana

Benevento si prepara a presentare alla città una nuova strategia di sviluppo urbano e sociale attraverso il PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il programma che sostiene interventi capaci di rafforzare l’inclusione, l’innovazione sociale e la partecipazione delle comunità. Nell’ambito del Fondo FSE+ – Priorità 5 “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale”, il Comune di Benevento ha costruito un percorso che mette al centro le persone, i luoghi e le relazioni, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di crescita per l’intero territorio. COINLAB ed EmpowerNet sono il risultato di un percorso di co-progettazione tra soggetti del Terzo Settore, associazioni, imprese, enti formativi e altre realtà locali, che hanno messo in rete competenze ed esperienze per costruire nuovi modelli di inclusione e sviluppo sociale.

L’appuntamento di presentazione dei progetti si terrà giovedì 1 ottobre alle ore 18.30 presso il Teatro De La Salle di Benevento, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti istituzionali e dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Al centro dell’iniziativa saranno COINLAB – Costruire Opportunità Innovative per il Lavoro a Benevento ed EmpowerNet, due progetti complementari che interpretano in modo integrato la sfida dell’innovazione sociale: da un lato la creazione di nuovi percorsi dedicati alla formazione, alle competenze, al lavoro e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali; dall’altro il rafforzamento delle reti di comunità e dei servizi di prossimità a sostegno dei cittadini.

Elemento centrale del progetto sarà Villa dei Papi, uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità cittadina, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione e restituito alla comunità come spazio destinato ad accogliere le attività progettuali negli anni futuri.

La storica struttura diventerà un vero e proprio hub di innovazione sociale, un luogo aperto alla formazione, alle competenze digitali, alla creatività e all’incontro tra cittadini, istituzioni, realtà associative e mondo produttivo. Un investimento che consentirà di restituire alla città un bene di grande valore, trasformandolo in un presidio permanente di partecipazione, crescita e sviluppo.

All’interno di COINLAB saranno sviluppate quattro linee di azione integrate: innovazione tecnologica e competenze digitali; valorizzazione dei mestieri, delle arti e delle competenze creative; gastronomia sociale e valorizzazione del patrimonio enogastronomico sannita; agricoltura sociale come strumento di sostenibilità, partecipazione e nuova imprenditorialità.

Accanto a COINLAB si sviluppa EmpowerNet, un progetto di welfare di comunità finalizzato a rafforzare il sistema dei servizi sociali attraverso una rete integrata tra istituzioni, Terzo Settore, associazioni e realtà locali.

L’intervento coinvolgerà i quartieri di Capodimonte, Rione Libertà, Zona Stazione e l’area di Villa dei Papi, attraverso azioni di prossimità, ascolto e partecipazione che mirano a trasformare luoghi della quotidianità in spazi di relazione e inclusione.

I due interventi si rivolgono a cittadini in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati, ai giovani, alle donne e alle persone fuori dal mercato del lavoro, accompagnandoli attraverso percorsi di inclusione, formazione, orientamento e partecipazione attiva. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di nuove competenze, il rafforzamento dell’autonomia personale e sociale e la creazione di opportunità concrete di avvicinamento al mondo del lavoro e alla vita della comunità.

COINLAB ed EmpowerNet rappresentano quindi due dimensioni di una stessa visione: una città nella quale la rigenerazione dei luoghi si accompagna alla crescita delle persone, alla costruzione di reti sociali più forti e alla creazione di nuove opportunità.

«Con questi interventi – sottolineano il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato Francesco De Pierro – Benevento sceglie di investire sul proprio futuro, valorizzando il patrimonio cittadino e costruendo un modello di sviluppo fondato sull’inclusione, sulla partecipazione e sulla capacità della comunità di generare nuove energie.

Con il PON Metro Plus Benevento avvia una nuova stagione di innovazione sociale e rigenerazione urbana: una città che valorizza i propri luoghi, rafforza le proprie comunità e investe sulle persone".