Puglianello: si presenta il libro di Creta sulla chiesa di San Giacomo Domenica 4 ottobre il volume sulla chiesa demolita negli anni Settanta

Sarà presentato domenica 4 ottobre, alle ore 19.30, nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Apostolo, il volume di Ferdinando Creta, “Memoria sacra e fratture urbane. La chiesa di San Giacomo Apostolo di Puglianello”, edito da Edizioni Casa Turese con il contributo del GAL Tammaro Titerno, in tiratura numerata.

Il libro ricostruisce, attraverso documenti, testimonianze e fonti storiche, la vicenda di una chiesa profondamente legata alla vita religiosa e sociale della comunità di Puglianello e demolita negli anni Settanta del Novecento.

La ricerca di Creta ripercorre la storia dell’edificio dalla ricostruzione settecentesca agli interventi ottocenteschi, fino alle vicende che ne determinarono la dismissione e la demolizione. Particolare attenzione è dedicata al contesto urbanistico e ai processi amministrativi e decisionali che accompagnarono quella trasformazione.

Il volume nasce con l’intento di restituire alla comunità una memoria che rischia di disperdersi, ma anche di proporre una lettura documentata di una vicenda significativa per la storia del patrimonio storico-architettonico locale.

Dopo i saluti del parroco don Giuseppe Di Lorenzo e delle autorità istituzionali presenti, interverranno Lorenzo Urbano, presidente del GAL Titerno, Ferdinando Creta, autore del volume, e il prof. Massimo Bignardi, già professore di Storia dell’Arte Contemporanea e direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Siena.

Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti.

Un appuntamento che vuole unire ricerca storica, memoria e comunità, affinché la perdita materiale dell’antica chiesa non coincida anche con la perdita della sua storia.