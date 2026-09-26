Mastella "Aree interne e battaglia contro spopolamento dei borghi la priorità" Il sindaco di Benevento riceve 'La Castagna d'oro'

Il sindaco Mastella ha ricevuto stamane a Marzano Appio, nel Casertano, il premio la 'Castagna d'oro' durante la kermesse 'Gli Stati generali delle Aree interne'.

"Ringrazio l'amministrazione di Marzano Appio per questo prestigioso premio che prende il nome da un prodotto d'eccellenza delle aree interne campane. La castagna, insieme al vino, all'olio, ai formaggi e altre prelibatezze, è uno dei simboli di cosa possono offrire le aree interne: gusto, bellezza, una vita più lenta e sana. I Sindaci che erano a Marzano, e non solo loro, mi hanno chiesto, a nome dei cittadini, di capeggiare una battaglia per le aree interne, il loro ripopolamento e la rinascita socio-economica dei borghi, contro desertificazioni e morti annunciate. Giocheremo questa partita, lo meritano i nostri territori per i quali sarò ancora e come da 50 anni in prima linea per questa nobile battaglia", ha detto il sindaco Mastella ritirando il riconoscimento.

