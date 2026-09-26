Benevento 5, ko a testa alta con l'L84. Scarpitti: "Ora testa al Napoli" Prima sconfitta stagionale per la formazione giallorossa

Prima sconfitta stagionale per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti disputa un'ottima gara, soprattutto nella ripresa, ma deve arrendersi ai campioni d'Italia in carica della L84 Torino, che si impongono 4-2 al PalaTedeschi.

SOTTO DI TRE ALL'INTERVALLO - Mister Scarpitti, ancora privo di De Crescenzo e Barichello, conferma lo stesso quintetto delle prime due giornate: Montefalcone, Rafinha, Lamas, Pires e Gui. La L84 parte con grande intensità e si rende subito pericolosa con Liberti, che mette alla prova i riflessi di Montefalcone. Il Benevento 5 risponde in contropiede con Lamas, ma Dalcin si oppone. Tra l'8' e il 9' i piemontesi colpiscono due volte con cinismo: Terry sorprende Montefalcone sul primo palo, poi Liberti inventa un gran gol dalla trequarti per lo 0-2. I giallorossi provano a reagire. Montefalcone, direttamente da centrocampo, costringe Dalcin a un intervento decisivo, mentre poco dopo il portiere ex Feldi Eboli nega la gioia del gol a Pires in un uno contro uno. Scampato il pericolo, la L84 cala il tris ancora con Terry a due minuti dall'intervallo. A sei secondi dalla sirena Gilvan ha l'occasione del poker su rigore, ma il suo tiro si stampa sul palo.

GRANDE REAZIONE, MA NON BASTA - L'avvio di ripresa è tutto di marca sannita: Volonnino sfiora il gol, ma trova ancora un super Dalcin. A 13 minuti dalla fine, però, De Oliveira firma lo 0-4 che sembra chiudere definitivamente i conti. Il Benevento 5 non si arrende e si affida al portiere di movimento con Lamas. Le occasioni fioccano: Pires colpisce il palo, poi è lo stesso Lamas ad accorciare le distanze a otto minuti dal termine. Un altro legno colpito da Gui precede il 2-4 di Caruso, favorito da una deviazione di Fortini, che riporta i giallorossi a due sole reti di svantaggio. L'ultima chance capita ancora sui piedi di Pires, ma il risultato non cambia: al PalaTedeschi la L84 Torino si impone 4-2. Appuntamento ora a venerdì prossimo, ancora al PalaTedeschi e in diretta su Sky Sport, per il derby contro il Napoli.

POST-GARA - “Per ritmo, intensità e numero di cambi abbiamo affrontato una squadra eccezionale - le parole di mister Scarpitti al termine della partita.- Nel primo tempo, come hai detto, loro hanno sfruttato quasi al massimo le occasioni create, mentre noi no. Il 3-0, però, è un passivo troppo pesante: forse un 1-0 ci poteva stare. Nella ripresa la squadra si è trasformata. Dopo un buon primo tempo abbiamo disputato una seconda frazione eccezionale e anche il portiere di movimento ha funzionato molto bene contro una squadra che difende con grande aggressività e pressa tantissimo. I ragazzi hanno fatto una prestazione strepitosa e li ringrazio. Dispiace aver perso davanti a un pubblico così, ma credo che i tifosi abbiano apprezzato la prova della squadra. Venivamo da due vittorie consecutive, ottenute su un campo difficile e in casa con il Capurso. Questa era una partita che potevamo affrontare con maggiore serenità, perché non era una di quelle da vincere a tutti i costi. Eppure siamo rimasti in gara fino alla fine e avremmo potuto anche trovare il pareggio. Contro squadre di questo livello gli stimoli vengono da soli e riesci anche ad andare oltre i tuoi limiti. La nostra sfida sarà mantenere questo livello di prestazione anche contro avversarie meno blasonate. Fortunatamente non avremo tempo di pensarci troppo: arriva il Napoli e sarà un'altra battaglia".

Il tabellino

GG Team Wear Benevento 5-L84 Torino 2-4 (0-3 p.t.)

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Pires, Lamas, Gui, Deidda, Sosa, Volonnino, Caruso, Rosato, Carpentieri, Ciullo. All. Scarpitti.

L84 Torino: Dalcin, Rescia, Gilvan, Terry, Tuli, Barbieri, Fortini De Oliveira, L. Siqueira, Liberti, Salas, Schiochet. All. Rios Gayoso.

Marcatori: 8' Terry (L), 9'18'' Liberti (L), 18'28'' Terry (L), 26'56'' De Oliveira (L), 32'26'' Lamas (B), 36'44 Caruso (B).

Arbitri: Luca Paverani (Roma 2), Ivo Colangeli (Aprilia). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).

Ammoniti: Sosa (B), Salas (L).

Ufficio Stampa GG Team Wear Benevento 5