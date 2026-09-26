De Pierro: "Richiesta agli Uffici di attivare misure dopo azione Magistratura" Il vicesindaco delegato all'Anticorruzione annuncia verifiche

"Nella qualità di assessore con delega all’Anticorruzione ed alla Trasparenza, già nella giornata di ieri ha avuto un ampio confronto con il Segretario Generale dell’Ente, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e della vigilanza sull’attuazione del Piao, all’esito del quale è scaturita stamane la formale richiesta agli Uffici di valutare l’attivazione delle pertinenti misure relative alla posizione del personale dipendente interessato dall’azione della Magistratura inquirente, in applicazione della delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 e dell’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs.vo n. 165 del 2001, affinché si verifichi la sussistenza dell’obbligo di rotazione straordinaria del personale per il caso di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva, anche alla luce delle previsioni del vigente Piao, Sezione rischi corruttivi e trasparenza", lo scrive in una nota il vicesindaco con delega all'Antocorruzione e alla Trasparenza Francesco De Pierro.

"La valutazione - prosegue il Vicesindaco con delega all'Anticorruzione - dovrà estendersi alla verifica di ogni altra idonea iniziativa prescritta dal vigente Contratto Collettivo di lavoro per il personale dirigenziale e del comparto degli Enti Locali, e ritenuta doverosa dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Benevento, come aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 81/2023.

La richiesta trasmessa al Segretario Generale per le iniziative che si riterranno di intraprendere con la massima sollecitudine del caso", conclude il vicesindaco.

