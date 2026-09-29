Benevento Partecipa "Trasparenza insufficiente, serve revisione profonda PIAO" Il gruppo chiede un deciso cambio di passo sui temi della trasparenza e della legalità

Il Comitato civico per la trasparenza e la partecipazione Benevento Partecipa ha inviato una nota alla Segretaria generale del Comune di Benevento e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Maria Luisa Dovetto, chiedendo un deciso cambio di passo sui temi della trasparenza e della legalità.

«Il Comitato è nato anche dall’esperienza di cittadini che negli anni hanno incontrato enormi difficoltà nell’ottenere documenti, dati e risposte su questioni di interesse pubblico. Crediamo che trasparenza e legalità siano condizioni essenziali del corretto funzionamento dell’amministrazione e diritti dei cittadini».

Nella nota vengono richiamati alcuni casi concreti: documentazione relativa a progetti fotovoltaici e BESS difficile da reperire anche attraverso richieste di accesso, gli atti relativi all’impianto di biometano delle contrade nord e la documentazione sul sistema dei parcheggi cittadini.

Proprio sui parcheggi il Comitato segnala di aver riscontrato, esaminando gli atti pubblicati, incongruenze, documentazione non completamente compilata e tabelle non chiaramente aggiornate, tanto da rendere difficile ricostruire con certezza il numero degli stalli previsti e quelli effettivamente realizzati.

«Le dichiarazioni politiche non possono sostituire gli atti. Trasparenza significa mettere il cittadino nelle condizioni di verificare direttamente, attraverso documenti completi, aggiornati, ordinati e facilmente accessibili».

Il Comitato pone poi una questione più ampia sul PIAO 2026-2028.

«Lo abbiamo studiato attentamente e siamo rimasti delusi. L’evento corruttivo verificatosi all’interno dell’Ente viene registrato, ma non troviamo un’analisi sufficientemente profonda delle vulnerabilità emerse, dei controlli risultati insufficienti e dei correttivi necessari».

Benevento Partecipa ricorda inoltre che la sezione anticorruzione del Piano era stata predisposta quando RPCT era il precedente Segretario generale Riccardo Feola, successivamente destinatario di una misura cautelare interdittiva.

«Il problema non è semplicemente attuare quanto previsto dal PIAO. È il PIAO stesso che oggi necessita di una profonda revisione.»

Da qui la richiesta alla nuova Segretaria di imprimere una spinta propositiva, promuovendo una revisione sostanziale delle misure di prevenzione, dei controlli e degli strumenti di trasparenza alla luce dei fatti emersi negli ultimi mesi.

«Occorre – chiude la nota a firma del presidente Angela Tretola - restituire garanzie alla macchina amministrativa, ai dipendenti che devono poter lavorare con serenità, a chi oggi assume responsabilità dirigenziali e soprattutto ai cittadini».