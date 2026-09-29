Fossa delle Nevi, audizione in Commissione Ambiente Errico: «Necessario approfondire ogni aspetto della procedura»

La complessa vicenda legata al progetto della cava in località Fossa delle Nevi, nel territorio di Durazzano, approda in Consiglio regionale. La questione è stata al centro, questa mattina, dell’audizione della Settima Commissione Consiliare Permanente – Ambiente, Energia e Protezione Civile, convocata su richiesta del consigliere regionale e segretario della Commissione, Fernando Errico, a seguito delle sollecitazioni del sindaco di Durazzano, Pasqualina Grasso, e da tutta la comunità locale.



Un confronto istituzionale nato dalle istanze provenienti dal territorio e finalizzato ad approfondire gli aspetti ambientali, amministrativi e procedurali legati al progetto relativo al comparto estrattivo individuato dalla Regione Campania in località Fossa delle Nevi. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Commissione, Salvatore Flocco. All’audizione ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Luca Trapanese, che aveva a sua volta sollecitato la convocazione. Presenti, inoltre, il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, e altri rappresentanti istituzionali.



«Quando, in occasione dell’assemblea convocata dal sindaco di Durazzano, alla quale era presente anche il sindaco di Santa Maria a Vico, avevo assunto l’impegno di portare questa problematica all’attenzione della Commissione Ambiente – sottolinea Fernando Errico – oggi quell’impegno trova concretezza. Siamo qui per ascoltare il territorio, raccogliere le istanze rappresentate e fare il punto su una vicenda estremamente importante e molto sentita dalla popolazione».



Per Errico, tuttavia, il confronto non può considerarsi concluso con l’audizione odierna. «Non credo che una questione di questa portata possa esaurirsi oggi, nonostante la discussione sia stata estremamente esaustiva. Il percorso avviato deve consentire di approfondire tutti gli aspetti della vicenda, anche alla luce delle richieste avanzate dagli enti locali coinvolti e dalle associazioni. È importante che il confronto prosegua e che la Commissione possa acquisire tutti gli elementi necessari per una valutazione puntuale».



Il consigliere regionale annuncia quindi un ulteriore passaggio sul piano tecnico-amministrativo, ritenuto necessario alla luce degli elementi emersi durante la seduta.



«È necessario ascoltare anche la Direzione generale competente in materia di Ambiente – spiega Errico – alla luce di alcune discrepanze emerse negli atti nel corso della discussione e messe in evidenza dai diversi partecipanti all’audizione. Ritengo quindi importante che il direttore generale possa essere ascoltato dalla Commissione, così da fornire risposte puntuali sia sul piano amministrativo sia su quello procedurale».



L’obiettivo, ribadisce Errico, è mantenere aperto il confronto istituzionale e procedere con tutti gli approfondimenti necessari.



«La mia disponibilità e il mio sostegno a questo percorso sono pienamente confermati. Proseguiremo effettuando tutti gli eventuali e necessari approfondimenti attraverso ulteriori passaggi istituzionali da sottoporre ai competenti uffici regionali, alla Giunta regionale e, se necessario, al Consiglio regionale, sempre nell’ambito delle competenze previste e con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e il territorio».

