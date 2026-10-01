Rete #idonna di Confindustria Benevento protagonista Incontro con Imprenditrici Lituane: al via un ponte stabile tra imprese femminili sannite e baltiche

Con il patrocinio e la presenza di S.E. l'Ambasciatrice di Lituania in Italia Dalia Kreiviene si è tenuto a Benevento, venerdì 25 settembre 2026, presso l’Università degli Studi del Sannio, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Maria Moreno, un incontro tra imprenditrici italiane e lituane promosso dall’Ambasciata lituana in Italia e dal network Women in Business, al quale hanno aderito la BPW Lituania, Vilnius e la BPW Italy –FIDAPA, Benevento, con il patrocinio delle istituzioni locali e con la partecipazione attiva della Rete #IDONNA di Confindustria Benevento.

L'incontro, promosso e organizzato dall’avvocato Ruta Kavaliunaite (UAB Campania) e dalla professoressa Rossella Del Prete, entrambe storiche animatrici del network internazionale Women in Business, è avvenuto nell'ambito del 10° Congresso Giubilare della Comunità Lituana in Italia, che dal 25 al 27 settembre ha visto Benevento capitale della diaspora lituana in Italia.

Presenti anche la Preside e la ViceRettrice delle Università lituane di Vilnius e Kaunas e la Vicepresidente della Camera del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato di Vilnius, Irma Spudiene.

A portare il cuore imprenditoriale sannita è stata la Rete #IDONNA di Confindustria Benevento, coordinata dalla Vice Presidente Clementina Donisi, oggi anche Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento e amministratrice della Cosmind Srl di Limatola.

La Rete #IDONNA di Confindustria Benevento nasce nel 2024 per dare maggiore partecipazione attiva alla componente femminile delle aziende associate, con programmi di mentoring, networking e formazione, per valorizzare la presenza delle donne nei ruoli di vertice e per lavorare su temi strategici come il welfare aziendale e la certificazione della parità di genere. Realtà che oggi vede Benevento ai vertici nazionali: secondo Unioncamere, Benevento è la prima provincia in Italia per tasso di femminilizzazione delle imprese, con quasi il 30% di imprese a guida femminile.

Dall'incontro, al quale hanno partecipato le imprenditrici della Rete #IDONNA, insieme alle rappresentanti della BPW - Business Professional Women - per la FIDAPA di Benevento la presidente Carmen Coppola, e per la BPW Vilnius Chamber Lithuania, la Presidente Irma Januševiciute-Spudiene - è emersa la volontà di strutturare un percorso di cooperazione concreta che potrebbe articolarsi in alcune tappe strategiche:

1. Business matching e supply chain: creare gemellaggi tra PMI femminili sannite (meccatronica, agroalimentare, servizi innovativi) e imprese lituane dei distretti di Vilnius e Kaunas;

2. Mentoring internazionale e certificazione: programmi congiunti WinB - #IDONNA - BPW Lituania su leadership, parità di genere e internazionalizzazione;

3. Erasmus per imprenditrici e Università: rafforzare gli accordi già attivi tra DEMM-Unisannio e Università di Vilnius (VU) e Kaunas (KTU) con tirocini e scambi per giovani imprenditrici;

4. Co-progettazione su fondi UE: candidature congiunte su programmi per l'imprenditoria femminile, transizione digitale e green.

L'evento - dichiara la coordinatrice Clementina Donisi - ha sancito il valore strategico dell'asse Benevento-Vilnius e l'incontro con le colleghe lituane e le contaminazioni della rete con il network Women in Business, con la BPW Lituania e con la FIDAPA di Benevento nonché con l'Ambasciatrice Kreiviene, è l'inizio di un percorso di collaborazione e di business che porterà le nostre imprese fuori dai confini locali".