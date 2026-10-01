Politica energetica dell’Unione europea al centro di un convegno dell'Unisannio Domani, 2 ottobre, presso Palazzo San Domenico a Benevento

Si terrà domani, venerdì 2 ottobre 2026, alle 9:30, nella Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico a Benevento il convegno La politica energetica dell’Unione europea.

Nell’attuale contesto geopolitico, la politica energetica dell’Unione europea assume un ruolo centrale per le economie degli Stati membri e rappresenta uno degli ambiti attraverso cui si delineano le prospettive dell’integrazione europea.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE) e dall’Association Française d’Études Européennes (AFEE) e finanziata dal Modulo Jean Monnet ELPOTIC – European Energy Law and Policies in Times of Crisis, coordinato dal professore Nicola Ruccia, propone un confronto transnazionale sulle principali questioni giuridiche e politiche legate all’energia nell’Unione europea.

Al centro dei lavori saranno, in particolare, le questioni ancora aperte relative ai rapporti tra Unione europea e Stati membri nella gestione delle crisi energetiche, nonché i possibili scenari futuri della politica energetica europea.

Il programma riunisce giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, docenti di diritto dell’Unione europea di diversi atenei italiani, francesi e lussemburghesi e dirigenti di multinazionali attive nel settore energetico. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai giovani ricercatori italiani e francesi, selezionati attraverso una Call for Papers, che contribuiranno al confronto con le loro ricerche.

I lavori si concluderanno con un intervento del vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli.