Fabio Caserta fa le carte alla B: "Palermo super. E sul Benevento..." L'ex allenatore giallorosso afferma che la strega può centrare i suoi obiettivi"

S'era parlato di un suo probabile ritorno sulla panchina dell'Empoli, ma poi sul filo di lana è stato “battuto” da Matteo Andreoletti. Fabio Caserta rimane alla finestra e fa il punto della situazione su quello che sta accadendo nel campionato di serie B sul portale TuttoB.

Si parte dalla squadra favorita, il Palermo: “Squadra superiore a tutte le altre, ma nel campionato di B c'è sempre da soffrire per tutti fino alla fine”.

Tutti si chiedono chi possa essere il "nuovo Frosinone", la squadra che sorprende tutti e batte le favorite. Caserta sceglie il Mantova: “I virgiliani sono già una sorpresa, non pensavo potessero partire così bene. Evidentemente la programmazione aiuta, così come la continuità della guida tecnica”.

La sorpresa negativa per ora può ssere il Catanzaro... “Probabilmente deve ancora smaltire la finale play off persa col Monza. Per giunta deve attendere il tempo necessario per amalgamarsi, visto che ha rinnovato tanto”.

Tra le sue ex squadre ci sono Juve Stabia e Benevento... “A Castellammare ho vissuto tanti anni da giocatore e allenatore, conosco l'ambiente. Oggi sta soffrendo per problemi soprattutto extracalcistici. A Benevento quando ci sono stato c'erano grandi aspettative, la squadra era retrocessa dalla serie A. Al primo anno abbiamo raggiunto le semifinali play off, al secondo anno ci sono stati dei problemi e il rapporto si è chiuso anticipatamente. Ora dopo tre stagioni in C, la società è tornata in B, grazie alla proprietà forte e al presidente ambizioso che tiene tanto alla propria creatura. E' chiaro che la Juve Stabia sia più in difficoltà, ma credo che alla fine possaono centrare entrambe i loro obiettivi”.

L'Avellino sembra quello più attrezzato... “La società ha fatto grandi investimenti, inoltre c'è Nesta che conosce bene la seie B. Credo che possa aspirare ai play off”.

Ad Empoli è iniziata l'era Andreoletti: “L'Empoli ha una buona rosa, elementi giovani ma forti. Andreoletti deve lavorare sulla testa dei giocatori”.

Sampdoria ancora in affanno: “Ultime stagioni per niente positive e temo che possa essere dura anche quest'anno. Gli auguro di tornare quanto prima in serie A”.