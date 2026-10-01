Mastella: "La mia onestà dimostrata da 50 anni di storia" Serrati i ranghi con i consiglieri. Il sindaco: "Millanterie le respingo totalmente"

Serrati i ranghi stamane in un vertice con la maggioranza stamane al Comune di Benevento con i consiglieri e la Giunta. Occasione per il sindaco Mastella per rimarcare che non ha intenzione di dimettersi "già ho dato, mi sono dimesso da Ministro della Giustizia, non ho paura certo di questo, ma stavolta non lo ritengo giusto" poi i consiglieri comunali gli hanno rinnovato la fiducia.

Mastella ha anche ringraziato quanti, in pubblico e in privato, gli hanno inviato messaggi per sollecitarlo ad andare avanti.

Occasione anche per un breve commento su quanto viene fuori dagli articoli che raccontano le evoluzioni giudiziarie: "50 anni di politica: la mia storia dimostra la mia onestà e rettitudine. Non ho mai preso soldi: su questo non ho nulla da temere. Millanterie non mi interessano, chiamerò a risponderne io chi le fa. Il partito è andato sempre avanti sui sacrifici politici miei e di quanti ci hanno creduto, quando abbiamo perso e quando abbiamo vinto. Alle Europee neanche c'eravamo e in altri casi abbiamo fatto campagne elettorali sobrie e certo non faraoniche, come tutti hanno visto con spese certificate. Non ho mai preso soldi da nessuno, nè li ho mai chiesti non solo ora, ma in cinquant'anni di carriera politica".

E nel pomeriggio il primo cittadino di Benevento con una nota ha ulteriormente spiegato e ribadito la sua posizione: "Leggo dal sito web di una testa giornalistica locale che l’ex dirigente comunale Santamaria avrebbe dichiarato di aver riversato nel giro di tre anni 160mila euro alla politica. Se questa affermazione dovesse corrispondere al vero mi auguro che la magistratura verifichi con attenzione se e a chi sarebbero stati riversate queste presunte somme di denaro, perché posso affermare con assoluta certezza che questo non ha riguardato né il sottoscritto né i propri familiari o altri candidati del partito Noi di Centro. Trovo assurdo che trapelino sulla stampa queste gravissime notizie che, prive di riscontro, vengono strumentalizzate come verità assolute solo per gettare discredito su rappresentanti istituzionali onesti ed eletti democraticamente.

La mia storia cinquantennale dimostra la mia probità e la mia lontananza da ogni forma di dazioni illecite: è stato così nel passato ed è così ora" ha infine rimarcatoil sindaco di Benevento Clemente Mastella.