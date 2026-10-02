Pon Metro Plus: a Benevento parte la rigenerazione di Villa dei Papi La storica struttura diventerà un hub per formazione, competenze, partecipazione e lavoro

Rigenerare un luogo storico per trasformarlo in uno spazio capace di generare nuove opportunità, relazioni e competenze. È questa la prospettiva che accompagna l’avvio a Benevento di Coinlab – Costruire Opportunità Innovative per il Lavoro a Benevento ed EmpowerNet, i due progetti finanziati nell’ambito del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Fondo FSE+, Priorità 5 “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale”.

I due interventi sono stati presentati al Teatro De La Salle nel corso di un incontro che ha coinvolto amministratori, rappresentanti istituzionali, enti del Terzo Settore, associazioni, imprese, enti di formazione e diverse realtà del territorio che hanno partecipato al percorso di co-progettazione.

Al centro della strategia c’è Villa dei Papi, storico complesso del patrimonio beneventano destinato a un intervento di riqualificazione e a una nuova funzione al servizio della comunità. La struttura sarà infatti trasformata in un hub di innovazione sociale, aperto alla formazione, allo sviluppo delle competenze digitali, alla creatività e alla collaborazione tra cittadini, istituzioni, Terzo Settore e mondo produttivo.

L'obiettivo è fare della rigenerazione urbana uno strumento concreto di inclusione, restituendo alla città uno spazio capace di produrre nuove occasioni di partecipazione, crescita e lavoro.

Coinlab: formazione e nuove opportunità di lavoro

In questo quadro si inserisce Coinlab, progetto dedicato alla formazione, all’orientamento e all’avvicinamento al mercato del lavoro. Le attività saranno sviluppate lungo quattro direttrici principali: innovazione tecnologica e competenze digitali; mestieri, arti e competenze creative; gastronomia sociale e valorizzazione del patrimonio enogastronomico sannita; agricoltura sociale.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle persone che vivono condizioni di fragilità o vulnerabilità sociale, alle persone con disabilità, ai giovani, alle donne, ai soggetti svantaggiati e a chi si trova fuori dal mercato del lavoro.

Il percorso prevede l'acquisizione progressiva di competenze, attività di orientamento e occasioni di partecipazione, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia dei destinatari e favorire un maggiore accesso alle opportunità formative e professionali.

La scelta degli ambiti di intervento punta anche a valorizzare alcune caratteristiche del territorio e dell’identità economica e culturale di Benevento: dal digitale alle attività creative, dalla gastronomia alle eccellenze agroalimentari, fino all’agricoltura sociale.

EmpowerNet porta il welfare nei quartieri

Accanto a Coinlab si svilupperà EmpowerNet, progetto rivolto invece al rafforzamento del welfare di comunità e dei servizi di prossimità. Le attività interesseranno Capodimonte, Rione Libertà, Zona Stazione e l’area di Villa dei Papi, attraverso azioni di ascolto, partecipazione e animazione territoriale. L’obiettivo è consolidare la rete tra istituzioni, servizi, Terzo Settore, associazioni e cittadini, intercettando più efficacemente bisogni e fragilità e portando attività e opportunità più vicino ai luoghi della vita quotidiana. Il progetto punta quindi a rafforzare le relazioni di comunità e a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita del territorio.

Mastella: “Villa dei Papi risorgerà a nuova vita”

Nel corso della presentazione, il sindaco Clemente Mastella ha sottolineato il valore dell'intervento e il ruolo delle risorse europee nel percorso di trasformazione della città. «Metroplus è un altro eccezionale risultato che portiamo alla Città. Restituiremo ai beneventani un luogo che era anch'esso finito nel dimenticatoio che è Villa dei Papi: un meraviglioso gioiello che con queste risorse risorgerà a nuova vita», ha dichiarato il primo cittadino.

Mastella ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti dall'amministrazione nell'intercettazione dei finanziamenti europei, richiamando anche il PNRR, e ha posto l'accento sulla necessità di garantire ai Comuni adeguate risorse per la gestione e la manutenzione delle nuove infrastrutture e dei servizi. «Oggi comunque è giusto rendere merito ad un programma che darà occasioni di formazione lavorativa a tante ragazzi e ragazzi e restituirà splendore a Villa dei Papi», ha aggiunto.

De Pierro: “Costruire luoghi e relazioni che producano valore”

Il vicesindaco delegato Francesco De Pierro ha evidenziato invece la scelta di affiancare agli interventi sulle persone una vera e propria strategia di costruzione di luoghi e reti territoriali.

«Stavolta abbiamo scelto di fare una cosa precisa: non limitarci a finanziare attività, ma costruire luoghi e relazioni che possano continuare a produrre valore e offrire possibilità reali di inserimento stabile nel mondo del lavoro anche dopo la conclusione dei progetti», ha spiegato.

Secondo De Pierro, la scelta dei settori su cui concentrare le attività nasce anche dalla volontà di valorizzare ambiti legati all'identità di Benevento.

«Abbiamo scelto di lavorare su ambiti che appartengono anche all’identità di Benevento: il digitale e l’innovazione, i mestieri e la creatività, la gastronomia e le eccellenze enogastronomiche, l’agricoltura», ha affermato. «Imparare e formarsi seriamente su questi cruciali settori, può rappresentare una chiave di accesso, una password per il futuro».

Il progetto, ha aggiunto il vicesindaco, entrerà direttamente nei quartieri attraverso ascolto e relazioni. «Capodimonte, Rione Libertà, Zona Stazione e l’area di Villa dei Papi non sono semplicemente luoghi individuati sulla mappa del progetto. Sono comunità con caratteristiche, bisogni e potenzialità differenti che vanno espresse a pieno».

Una strategia che unisce rigenerazione urbana e inclusione

Coinlab ed EmpowerNet rappresentano, dunque, due componenti complementari di una strategia più ampia: da una parte formazione, competenze e lavoro, dall'altra welfare, prossimità e relazioni di comunità.

Il percorso nasce dalla co-progettazione tra amministrazione, Terzo Settore, associazioni, imprese, enti formativi e altre realtà locali, con l'intento di mettere in comune competenze ed esperienze.

La presentazione al Teatro De La Salle segna così l'avvio operativo di un percorso pluriennale nel quale la riqualificazione di Villa dei Papi e le attività nei quartieri diventano parti di un unico disegno. L'idea è quella di creare spazi e opportunità nei quali le persone possano acquisire competenze, costruire relazioni, sviluppare autonomia e partecipare più attivamente alla vita della città.

Villa dei Papi, da luogo da recuperare, viene quindi immaginata come uno dei punti centrali di questa nuova fase: un hub al servizio della comunità, dove rigenerazione urbana, innovazione sociale, formazione e lavoro possano incontrarsi.