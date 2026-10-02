Vasto incendio di vegetazione, notte di paura a Sant'Agata Nuovo rogo dopo le fiamme sul Taburno e a San Michele. In azione anche un elicottero

Famiglie allontanate per precauzione, fiamme visibili da lontano e una coltre di fumo che ha invaso il paese. Notte di paura a Sant'Agata de' Goti per un vasto incendio che ha distrutto i boschi di località Castrone, fino alla Strada provinciale 123. Il fuoco si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni presidiate dai vigili del fuoco e carabinieri.

Il rogo è divampato nella serata di ieri sulle colline che circondano la città saticulana in direzione di Moiano. A creare maggiori preoccupazioni è stato il fumo che è sceso a valle ed ha invaso parte di sant'Agata. Chiusa al traffico la strada Provinciale e da questa mattina sono in azione anche gli elicotteri del servizio regionale antincendio.

La situazione sembra ora essere sotto controllo dopo una notte di apprensione. In campo più squadre di vigili del fuoco che hanno prevalentemente protetto le abitazioni impedendo l'eventuale avvicinamento delle fiamme.

Dopo la Dormiente del Sannio, con i due roghi che hanno coinvolto il Taburno e la montagna di San Michele, incendiati entrambi su più fronti, stavolta la stessa scena ha interessato la zona tra Sant'Agata e Moiano.