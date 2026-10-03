Scomparsa dell'onorevole Mario Pepe, il cordoglio della politica I messaggi per ricordare il deputato ed ex sindaco di San Giorgio del Sannio

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, a nome personale e del Consiglio Provinciale tutto, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del prof. Mario Pepe, Consigliere provinciale, Sindaco di San Giorgio del Sannio, Assessore della Regione Campania, Parlamentare della repubblica, esponente di spicco della Democrazia Cristiana di cui fu a lungo Segretario Provinciale. Il Presidente Lombardi ha ricordato le opere realizzate nel corso della lunga carriera politica ed amministrativa dal prof. Mario Pepe sulla scorta di una visione moderna, lungimirante ed efficace dello sviluppo e della crescita della comunità territoriale cui si sentiva profondamente legato e a favore della quale ha speso tanta parte della sua vita.

Il ricordo del Partito Democratico di Benevento

"La scomparsa di Mario Pepe segna la fine di un'epoca caratterizzata dalla tenace difesa del territorio e dalla rappresentanza di valori che hanno reso nobile l'azione politica.

Mario Pepe iniziò la Sua avventura politica da giovane militante cattolico democratico agli inizi degli anni settanta, diventando Sindaco di San Giorgio del Sannio nel 1973, dopo una durissima battaglia combattuta contro il vecchio establishement rappresentato dal prestigioso Sindaco del tempo Ludovico Bocchini.

Un'esperienza esaltante che rappresentò il viatico della Sua lunga carriera politica: consigliere provinciale, consigliere regionale, deputato al Parlamento. Al tempo stesso, dirigente politico di primo livello, sempre legato al Presidente De Mita, ricoprì l'incarico di segretario provinciale della Democrazia Sannita e, all'atto fondativo del Partito Democratico, per pochi mesi, Segretario provinciale del PD fino al Suo ritorno in Parlamento nell'aprile del 2008.

Ma Mario Pepe non abbandonò mai l'altra passione della Sua vita: l'insegnamento.

Fu docente di Filosofia e Preside del Liceo Classico riverberando sulla politica la sua profonda cultura.

Fino agli ultimi istanti della Sua vita è stato attivo commentando i fatti con grande acume politico ed altrettanto rigore morale.

Lascia ai democratici del Sannio una insostituibile lezione di coerenza e di impegno per la collettività.

Alla Sua famiglia ed al genero dr. Vincenzo Boniello il nostro grande abbraccio nel ricordo che non conoscerà tramonto.

Partito Democratico

Filomena Marcantonio e Vito Fusco

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Mario Pepe, già parlamentare e sindaco di San Giorgio del Sannio.

Con lui se ne va una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita all’impegno politico e istituzionale, ricoprendo ruoli di responsabilità e rappresentando il nostro territorio nelle sedi parlamentari e nelle istituzioni locali.

A nome mio personale e dell’intera comunità di Fratelli d’Italia che rappresento, rivolgo ai suoi cari le più sentite condoglianze e la mia sincera vicinanza”. Così in una nota il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

"A nome mio personale e della Lega per la provincia di Benevento, mi unisco con profondo dolore al lutto che ha colpito la famiglia Pepe e l’intera comunità di San Giorgio del Sannio per la scomparsa del caro Professore Mario Pepe.

Gia` Deputato della Repubblica italiana, Assessore e Consigliere regionale nonché per due volte Sindaco di San Giorgio del Sannio, il Professore Pepe è stato un grande educatore e un appassionato uomo di cultura ed un sempre attento osservatore delle dinamiche locali e non. Con la sua abnegazione e la sua straordinaria dedizione nelle Istituzioni, ha saputo dare lustro e prestigio al Sannio intero.

Rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia sincera vicinanza ai congiunti nonché a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo lungo il suo luminoso e indimenticabile percorso di vita". Lo fa presente Domenico Parisi, Commissario provinciale per la Lega di Benevento.

