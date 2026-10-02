Benevento, le supporter card pronte per il ritiro ai botteghini

Il Benevento Calcio comunica che, a partire da lunedì 5 ottobre 2026, i tifosi che, al momento della sottoscrizione, hanno scelto come modalità di consegna il ritiro presso la biglietteria dello Stadio “Ciro Vigorito” potranno procedere al ritiro della propria Supporter Card.
Le tessere saranno disponibili presso la biglietteria dello Stadio “Ciro Vigorito”, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
- Lunedì 5 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Martedì 6 ottobre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Mercoledì 7 ottobre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Giovedì 8 ottobre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Venerdì 9 ottobre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
- Sabato 10 ottobre CHIUSO
Per il ritiro sarà necessario presentarsi con un documento di identità in corso di validità.
Il Benevento Calcio invita i tifosi interessati a rispettare gli orari indicati e a presentarsi con la documentazione necessaria per il ritiro.