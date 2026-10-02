È morto Mario Pepe: addio all’ex deputato e sindaco di San Giorgio del Sannio Lutto nella politica beneventana: aveva 85 anni

È morto Mario Pepe, ex deputato e già sindaco di San Giorgio del Sannio. Aveva 85 anni e si è spento, nel pomeriggio, nella sua San Giorgio del Sannio.

La notizia della sua scomparsa sta suscitando cordoglio nel Sannio e tra quanti hanno condiviso con lui un lungo percorso politico e istituzionale.

Pepe, docente di lungo corso, è stato per decenni una figura di riferimento della politica sannita. Ha ricoperto il ruolo di parlamentare e quello di sindaco di San Giorgio del Sannio, mantenendo nel corso degli anni un forte legame con il territorio e con la comunità locale.

La sua esperienza politica è maturata inizialmente nella Democrazia Cristiana, tra le cui fila fu eletto consigliere regionale della Campania nel 1985 e nel 1990. Nel 1994 arrivò l’elezione alla Camera dei deputati nelle file del Partito Popolare Italiano e la riconferma, alle elezioni politiche del 1996. Successivamente fu eletto ancora in Parlamento nel 2008, con il Partito Democratico.

Nel 2016 è tornato alla guida del Comune di San Giorgio del Sannio, dopo essere già stato sindaco negli anni Settanta.

Negli ultimi anni aveva continuato a intervenire nel dibattito politico locale e provinciale.

Solo nelle ultime ore aveva espresso pubblicamente le proprie posizioni sulle vicende amministrative di Benevento.

La scomparsa di Mario Pepe segna dunque la fine di un lungo percorso nelle istituzioni e nella politica sannita.