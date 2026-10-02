Sannio. Al via la campagna Asl per le vaccinazioni contro l'influenza: ecco dove Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e contribuire a proteggere gli altri

La vaccinazione rappresenta lo strumento più efficace per prevenire l’influenza e ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e conseguenze gravi, in particolare per le persone più vulnerabili.

L’offerta vaccinale è rivolta in via prioritaria alle categorie maggiormente esposte al rischio di complicanze: bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni; persone di età pari o superiore a 60 anni; donne in gravidanza; persone con patologie croniche o condizioni di fragilità; operatori sanitari e sociosanitari.

Modalità di accesso alla vaccinazione

La vaccinazione è già disponibile presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, il Centro Vaccinale dell’ASL Benevento e i punti vaccinali dei Distretti Sanitari.

Per informazioni su sedi, orari ed eventuali modalità di prenotazione è possibile contattare i numeri:

0824 308360 – 0824 308362 – 0824 308364 – 0824 308365.

Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e contribuire a proteggere gli altri, limitando la circolazione del virus e tutelando familiari, pazienti e persone più fragili.

L’ASL richiama, inoltre, l’attenzione sulle consuete misure di prevenzione: lavare frequentemente le mani, coprire naso e bocca in caso di tosse o starnuti, aerare regolarmente gli ambienti ed evitare contatti ravvicinati con altre persone in presenza di sintomi respiratori.

L’ASL Benevento rinnova, quindi, l’invito alla popolazione, e in particolare alle persone appartenenti alle categorie maggiormente esposte, ad aderire alla campagna vaccinale, rivolgendosi con fiducia ai professionisti sanitari e programmando la vaccinazione nei tempi indicati.

