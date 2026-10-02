Ciclismo, Davide Messina vince il 1° Trofeo "Baia di Trentova" ad Agropoli L'atleta dell'Asd Messina 1925 taglia il traguardo con un tempo di 3h29'05

Davide Messina, portacolori dell'Asd Messina 1925, si aggiudica la prima edizione del Trofeo "Baia di Trentova", imponendosi nella batteria Under 44, quella dei più giovani e la più impegnativa del programma, con 56 chilometri e 10 giri di circuito. Messina ha tagliato il traguardo per primo con il tempo di 3h29'05", conquistando la vittoria nella classifica generale e nella categoria Master 2.

La gara, organizzata dall'ASD Ciclisti Cilentani insieme al Centro Sportivo Italiano e con il patrocinio del Comune di Agropoli, si è disputata domenica nella cornice naturalistica della Baia di Trentova.

Messina ha costruito il successo sul Gran Premio della Montagna. "Ho puntato al GPM, ho visto che si era creato un buco e ho continuato con un ritmo regolare, guadagnando piano piano sempre più vantaggio, che mi sono portato fino all'arrivo. Gli ultimi sei giri li ho fatti da solo, con regolarità, e fortunatamente, dopo tanto tempo, è arrivata la vittoria" ha dichiarato al termine della gara.