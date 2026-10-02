San Francesco e Benevento… 800 anni dopo: gli appuntamenti religiosi di domani Questo evento unisce con un legame speciale il Patrono d’Italia a Benevento

Il 3 ottobre 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il suo “Transito”.

Racconta il biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, che «Il vescovo di Assisi [Guido II] in quel tempo era andato in pellegrinaggio alla chiesa di San Michele. Mentre nel ritorno si era fermato a Benevento, gli apparve Francesco, nella notte del suo trapasso, e gli disse: “Ecco, padre, lascio il mondo e vado a Cristo”. Al mattino, svegliatosi, il vescovo narrò ai compagni la visione e, chiamato un notaio, fece segnare il giorno e l’ora del transito. Ne fu molto rattristato e pianse per il dolore di avere perduto il migliore dei padri. Ritornato poi alla sua terra, raccontò ogni cosa e ringraziò senza fine il Signore per i suoi doni» (Fonti francescane, 815).

Per fare memoria dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco e del legame con la nostra città, sono state programmate diverse iniziative.

Sabato 3 ottobre, è previsto un pellegrinaggio guidato dall’Arcivescovo di Benevento S. E. Mons. Michele Autuoro, che partirà alle ore 21.00 dal Palazzo della Prefettura - per affidare la società civile al Patrono d’Italia - e che si concluderà nella Cattedrale, dove ci sarà la rievocazione del transito del Poverello d’Assisi.

Domenica 4 ottobre, nella Basilica della Madonna delle Grazie, alle ore 10.00 sarà celebrata la Solenne Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Benevento, con l’accensione della lampada al Patrono d’Italia da parte del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, e la partecipazione delle autorità civili e militari.

Lunedì 5 ottobre, nella Sala “Centenario” del Convento della Madonna delle Grazie, alle ore 17.30, il Centro Studi del Sannio ha organizzato un incontro sull’attualità del messaggio francescano: interverranno l’Arcivescovo di Benevento S. E. Mons. Michele Autuoro ed il Vescovo di Castellaneta Mons. Sabino Iannuzzi ofm.