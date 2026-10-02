San Giorgio la Molara: acquedotto San Pietro, recuperati fontana e serbatoio L'impegno nella cura delle infrastrutture idriche e valorizzazione delle fontane del territorio

Il Comune di San Giorgio la Molara prosegue il percorso di recupero e valorizzazione delle infrastrutture idriche del territorio con un importante intervento realizzato presso la Fontana San Pietro, che ha interessato il rifacimento della fontana e del serbatoio dell’acquedotto collegato all’area.

L’intervento assume un valore particolarmente significativo proprio per la funzione svolta dal serbatoio, un’infrastruttura strategica e fondamentale per l’approvvigionamento idrico, in quanto contribuisce ad alimentare numerose famiglie del territorio.

Il recupero della Fontana San Pietro si inserisce quindi in un’opera più ampia, che ha consentito di intervenire contestualmente anche sull’infrastruttura idrica a servizio della comunità, con l’obiettivo di preservarne la funzionalità e migliorarne le condizioni.

L'Amministrazione Comunale conferma così l'impegno nella cura delle infrastrutture idriche e nella valorizzazione delle fontane del territorio, attraverso interventi che permettono di recuperare il patrimonio esistente e, al tempo stesso, garantire maggiore attenzione alle opere strategiche per la comunità.