Asl chiusa a Colle Sannita, Errico: "Trovare soluzioni per ridurre disagi" La nota del consigliere regionale che chiede un incontro con i sindaci

«La chiusura temporanea della sede dell’Asl di Colle Sannita non deve tradursi in un aggravio dei disagi per i cittadini, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione». È quanto sottolinea il consigliere regionale Fernando Errico, che ha scritto ai sindaci di Colle Sannita, Castelpagano e Circello chiedendo di organizzare nei prossimi giorni un incontro congiunto per affrontare la situazione e definire una posizione da rappresentare all’Azienda Sanitaria Locale di Benevento. La sede dell’Asl di Colle Sannita è stata chiusa da oggi per lavori urgenti di ristrutturazione e adeguamento. Le attività ambulatoriali di cardiologia, neurologia, urologia, pediatria e dermatologia saranno temporaneamente trasferite presso la Casa di Comunità di San Marco dei Cavoti, mentre per il punto prelievi è previsto lo spostamento verso San Marco dei Cavoti o Morcone. Una riorganizzazione che, secondo Errico, «rischia di determinare ulteriori difficoltà per una parte significativa della popolazione». «Il presidio di Colle Sannita - spiega Errico - rappresenta da anni un punto di riferimento sanitario non soltanto per la comunità collese, ma anche per i cittadini di Castelpagano e Circello e, più in generale, per i centri dell’area del Fortore e dell’Alto Tammaro». Particolare attenzione viene posta agli anziani, alle persone fragili e a quanti, non disponendo di mezzi propri o vivendo soli, potrebbero incontrare difficoltà concrete nel raggiungere sedi sanitarie più distanti. Il consigliere regionale riferisce inoltre di aver ricevuto in questi giorni diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per le conseguenze dello spostamento dei servizi e ritiene quindi necessario coinvolgere direttamente i rappresentanti delle comunità interessate, «nell’obiettivo di trovare una soluzione condivisa nell’interesse del territorio». «Come consigliere regionale - conclude Errico - intendo farmi portavoce presso l’Asl delle esigenze delle comunità interessate, verificando ogni possibile soluzione per ridurre i disagi e garantire la continuità e l’accessibilità dei servizi sanitari».