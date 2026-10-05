Benevento, domani seduta a porte aperte Appuntamento all'Imbriani alle 10,30 per tutti gli appassionati della strega

Una settimana tutta con sedute mattutine. Il Benevento si ritrova oggi alle 10,30, fa lo stesso domani all'Imbriani, quando i cancelli dell'Antistadio saranno aperti al pubblico.

Sarà un momento importante per chi vuole essere vicino ai giallorossi, che hanno staccato la spina per tre settimae e sabato si ritroveranno ad affrontare un avversario di quelli consistenti, il Cesena di Alino Diamanti. Squadra specialista in pareggi quella romagnola, che mantiene l'imbattibilità, ma vince poco. Il Benevento dovrà invece fare un lavoro di sintesi dopo questa lunga interruzione e ragionare anche sull'assenza di Tony Prisco, che deve smaltire una distrazione di primo grado all'adduttore lungo, e sulla possibilità di utilizzare i tre reduci dall'infermeria (Verdi, Simonetti, Romano), anche eventualmente per pochi sprazzi di gara. Settimana importante, che dovrà fugare ogni dubbio. A cominciare proprio dalla rituale seduta a porte aperte di domani mattina.