Confindustria Benevento apre le porte a TEDx Il 27 novembre al via il percorso verso “Rethink 2027”

La sede di Confindustria Benevento ospiterà venerdì 27 novembre 2026, a partire dalle ore 17:00, il primo appuntamento del percorso di avvicinamento alla seconda edizione di TEDxBenevento, in programma a giugno 2027. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione degli Industriali sanniti e il team di TEDxBenevento per promuovere il confronto su innovazione, visione strategica e sviluppo del territorio.

Il ciclo di incontri preparatori, denominato TEDxBenevento Salon, inaugura il cammino verso il tema scelto per il 2027, “Rethink – La noia muove le idee”, un invito a rimettere in discussione i modelli consolidati per generare nuove prospettive di crescita.

Il format e il tema dell’incontro A differenza della conferenza principale, i Salon rappresentano momenti di confronto più raccolti e informali, pensati per favorire il dialogo diretto tra relatori e platea, stimolare il networking e approfondire tematiche chiave per la comunità locale.

Il primo appuntamento, dal titolo “RE Start – L’arte di reinventare l’impresa”, si terrà presso la sede di Confindustria Benevento (Piazza Risorgimento, 6) e sarà interamente dedicato alle capacità di adattamento, visione e rinnovamento del sistema produttivo sannita, raccontate direttamente dai suoi protagonisti.

Il panel dei relatori A portare la propria testimonianza imprenditoriale saranno:

Andrea Esposito, Presidente di Confindustria Benevento – LAER SPA

Filippo Liverini, già Presidente di Confindustria Benevento – Mangimi Liverini SPA

Alessio Zollo, Presidente dei Giovani Imprenditori Benevento – MUGA ICT

Clementina Donisi, Presidente della Piccola Industria Benevento – Cosmind srl

Angelica De Ieso, Delegata Regionale di Coldiretti Giovani Impresa – Resilia

I lavori della serata saranno introdotti da Antonio Barone, CEO di Next Group Italia e Licensee di TEDxBenevento, mentre la moderazione sarà affidata a Gianluca Alosa, CFO di Next Group Italia e co-organizer di TEDxBenevento.



«Ospitare nella casa degli industriali sanniti l’apertura del percorso verso TEDxBenevento 2027 conferma la volontà della nostra Associazione di essere un laboratorio aperto al confronto e alle nuove idee» – sottolinea Confindustria Benevento – «Il tema del reinventare l’impresa tocca da vicino le sfide di ieri, oggi e domani dei nostri imprenditori. Creare momenti di dialogo trasversale tra generazioni e settori diversi è fondamentale per immaginare il futuro economico del Sannio».

«Con RE Start vogliamo aprire il cammino verso ‘Rethink’ partendo da chi ogni giorno fa impresa sul nostro territorio» – dichiara Antonio Barone, Licensee di TEDxBenevento – «I Salon sono il luogo in cui le idee si incontrano e diventano dialogo, e la nostra comunità è la protagonista».