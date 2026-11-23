Statale Sannitica chiusa ai mezzi pesanti: la Provincia corre ai ripari Sulla SP 69 passano gli autobus. Senso unico alternato sui ponti

Una prima risposta alle preoccupazioni dei sindaci dell'Alto Tammaro arriva dalla Provincia di Benevento. Dopo la mobilitazione dei primi cittadini di Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni e Santa Croce del Sannio, arriva una modifica alle disposizioni sulla viabilità provinciale: sulla SP 69 sarà consentito il transito agli autobus del trasporto pubblico locale, anche se con massa superiore a 3,5 tonnellate.

La novità è contenuta nell'ordinanza dirigenziale n. 103 del 23 novembre 2026. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalle ore 8 di giovedì 26 novembre e riguardano il tratto della SP 69 “Alto Tammaro” compreso tra il chilometro 10+000, alla Croce di Sassinoro, e il confine con la provincia di Campobasso.

La decisione arriva dopo le richieste avanzate dai sette sindaci per fronteggiare le conseguenze dell'ordinanza ANAS che ha vietato il transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate sulla SS 87 Sannitica, interrompendo di fatto i collegamenti ordinari con Campobasso e creando forti preoccupazioni soprattutto per gli studenti diretti quotidianamente nelle scuole e nelle università del capoluogo molisano.

Proprio su richiesta delle amministrazioni comunali, la Provincia ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare la possibilità di autorizzare il passaggio degli autobus. Considerato che le corse giornaliere interessate sono circa una decina, è stata ritenuta praticabile la deroga al divieto.

La riapertura agli autobus sarà accompagnata da una misura di sicurezza: sui ponti presenti lungo il tratto interessato sarà istituito il senso unico alternato, per evitare sollecitazioni eccessive sulle strutture, considerate vetuste.

Restano confermate le criticità della strada, che presenta fessurazioni, avvallamenti, rigonfiamenti e fratture. Saranno necessari ulteriori approfondimenti tecnici, in particolare sul ponte sul fiume Tammaro, e interventi di messa in sicurezza.

Oltre agli autobus di linea, potranno transitare anche i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni, delle Forze dell'Ordine e di soccorso, quelli per la raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle reti e il trasporto di prodotti agricoli, alimentari e commerciali. Previste deroghe anche per i veicoli diretti o provenienti dalle attività di trasformazione presenti lungo il tratto, purché non esistano percorsi alternativi, e per quelli muniti di autorizzazione provinciale.

Resta invece in vigore il divieto per tutti gli altri veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

L'ordinanza rappresenta un primo risultato della mobilitazione dei sindaci e consente di recuperare una parte dei collegamenti con Campobasso, soprattutto per gli studenti e gli utenti del trasporto pubblico. Una soluzione che prova a conciliare le esigenze di mobilità delle comunità dell'Alto Tammaro con la necessità di garantire la sicurezza di una strada che necessita di verifiche e interventi.