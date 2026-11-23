Ficomirrors: Azione Benevento chiede a Ficosa impegni concreti In vista dell’incontro in Prefettura del 15 dicembre

"A Morcone si chiede ai lavoratori della Ficomirrors di produrre anche di sabato, mentre aspettano di sapere che cosa produrranno quando si esaurirà la commessa del Ducato". Così il commissario provinciale di Azione Benevento Filomena Di Mezza e il Commissario cittadino di Azione di Morcone Gianluca Rinaldi.

"È questa la contraddizione denunciata dalla FLMUniti-CUB, che a novembre ha proclamato quattro nuovi scioperi. È inaccettabile chiedere più disponibilità a chi tiene in funzione lo stabilimento e lasciarlo nell’incertezza sul proprio lavoro.

A ottobre Ficomirrors, società del gruppo Ficosa, ha comunicato che la nuova produzione degli specchietti del Fiat Ducato sarà assegnata a uno stabilimento polacco dello stesso gruppo a partire dal secondo semestre del 2029. Secondo la stima riferita dai lavoratori, sono circa 160 i posti a rischio su oltre 200 addetti. Se Morcone perde la sua linea principale senza una commessa in grado di sostituirla, a pagare saranno anche le imprese dell’indotto. Nell’Alto Tammaro, per chi perde un lavoro industriale, le alternative vicino a casa sono poche.

Le aree interne tornano puntualmente nei discorsi di campagna elettorale, a destra come a sinistra. Chi ha promesso di contrastare lo spopolamento può dimostrare qui, a Morcone, che cosa vale quell’impegno. Occuparsi davvero delle aree interne significa difendere il lavoro nei territori dove perderlo può costringere una famiglia a trasferirsi.

Il confronto del 19 ottobre in Prefettura ha consentito la ripresa della produzione e aperto alla possibilità di una riconversione. Il 29 ottobre la vertenza è arrivata in Regione Campania. In vista del prossimo incontro in Prefettura, indicato per il 15 dicembre, chiediamo a Ficosa di mettere per iscritto quali produzioni intende mantenere o portare a Morcone, con quali investimenti e quali garanzie occupazionali, anche per i lavoratori in somministrazione.

Alla Camera è già stata depositata l’interrogazione n. 4-09359, rivolta ai ministri delle Imprese e del Lavoro. Come commissario cittadino di Azione, insieme al coordinamento provinciale, chiederò ai nostri parlamentari di sollecitare una risposta in tempi brevi e di chiedere ai ministri di riferire in commissione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy convochi Ficosa, Stellantis, Regione, sindacati ed enti locali per verificare anzitutto se la commessa del Ducato possa restare a Morcone. Se il trasferimento sarà confermato, si negozino commesse alternative, investimenti e formazione da avviare prima che finisca la produzione attuale.

La vicenda riguarda anche le regole con cui lo Stato sostiene l’intera filiera automotive. Vogliamo portare in Parlamento una proposta per legare gli incentivi pubblici a impegni verificabili su produzione e occupazione, con clausole di restituzione in caso di violazione degli obblighi sottoscritti, nel rispetto delle regole europee.

La scadenza industriale è il 2029. La responsabilità politica è di chi governa oggi".