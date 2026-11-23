Dalla lotta alla violenza sulle donne al riutilizzo dei beni confiscati Libera Benevento organizza una settimana di impegno e partecipazione

Il coordinamento di Libera contro le mafie a Benevento si prepara a una settimana ricca di importanti appuntamenti, a partire da martedì 24 novembre, con la proiezione del film Lea, del regista Marco Tullio Giordana, presso il locale Reset, alle ore 19:30.

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è fondamentale ricordare la storia di Lea e di sua figlia Denise, vittime di una subcultura mafiosa intrisa di maschilismo e patriarcato, che si nutre di possesso, controllo e sopraffazione. Donne colpevoli soltanto di aver provato a costruirsi una vita diversa, scegliendo di rompere il silenzio e ribellarsi.

Libera sceglie inoltre di aderire all'iniziativa SelfPortrait promossa dal Centro Studi Carmen Castiello per mercoledì 25 novembre, che prevede la partecipazione di diverse realtà della città di Benevento, unite per dire no alla violenza sulle donne. Un cammino condiviso che attraverserà la città, mettendo insieme persone, quartieri e comunità e trasformando gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e solidarietà.

In conclusione, Libera Benevento invita a un'ampia partecipazione per sabato 28 novembre, giornata di mobilitazione nazionale “Per dare linfa al bene io ci metto la firma” per riportare al centro dell'agenda politica il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. L'obiettivo è destinare il 2% del Fondo Unico di Giustizia al riutilizzo dei beni confiscati, attraverso una raccolta firme e la richiesta di apposite delibere a sostegno ai Comuni, alla Provincia e alla Regione.

In mattinata, alle ore 10:30, l’appuntamento è presso il bene confiscato di Castelvenere, in contrada Bosco Caldaie, dove si svolgeranno la raccolta delle olive e la semina dell’orto, con la partecipazione del presidio di Libera intitolato ad Angelo Mario Biscardi dell’I.I.S. “Faicchio-Castelvenere”.

La giornata proseguirà con una significativa iniziativa davanti all’ex cementificio Ciotta, in contrada Olivola, in collaborazione con AGESCI Zona Samnium, per riparare la targa danneggiata che riporta la dicitura “Bene confiscato alla criminalità organizzata”. Un importante monito che invita a non dimenticare la storia di questo luogo e il valore del suo riutilizzo.