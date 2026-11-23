Minicizzi all'Anci. Parisi (Lega): Sannio protagonista in commissioni nazionali Il commissario provinciale Lega Italia Federale: nostro territorio ha bisogno di essere presente

Dopo la nomina nelle commissioni nazionali Anci di Piervincenzo Bisesto, consigliere comunale di Telese Terme, Giusy Carofano assessore a Frasso Telesino e Mauro De Ieso sindaco di Pago Veiano, arriva un altro importante riconoscimento per il territorio sannita: Gianni Minicozzi, consigliere comunale di Paduli, entra a far parte della Commissione nazionale ANCI Infrastrutture e Lavori Pubblici, presieduta da Chiara Foglietta, assessore del Comune di Torino.

Quattro nomine in altrettante commissioni nazionali che testimoniano la presenza e il contributo degli amministratori del nostro territorio nei luoghi istituzionali in cui si affrontano questioni strategiche per il futuro dei Comuni italiani.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questa nuova nomina – dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Italia Federale –. Dopo il riconoscimento ottenuto da Piervincenzo Bisesto nella Commissione Turismo, Giusy Carofano in quella Agricoltura e Mauro De Ieso nella Finanza Locale, quella di Gianni Minicozzi rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per il Sannio. È significativo che amministratori provenienti da realtà locali della nostra provincia possano portare la propria esperienza e il proprio contributo all'interno di organismi nazionali dell'ANCI”.

“Minicozzi è un amministratore che da anni è impegnato nella vita istituzionale del proprio Comune e conosce bene le problematiche e le esigenze delle amministrazioni locali, soprattutto quelle dei centri più piccoli. La sua esperienza potrà rappresentare un valore aggiunto nel confronto su infrastrutture, lavori pubblici e programmazione degli interventi, temi fondamentali per assicurare sviluppo, collegamenti efficienti e servizi ai cittadini”.

“Queste nomine dimostrano quanto sia importante valorizzare le competenze e l'esperienza degli amministratori locali, dando loro la possibilità di contribuire anche a livello nazionale. Il nostro territorio ha bisogno di essere presente, di far sentire la propria voce e di partecipare attivamente ai processi decisionali che riguardano il futuro delle comunità. A Gianni Minicozzi rivolgo, a nome mio personale e della Lega Italia Federale provinciale, le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico”.