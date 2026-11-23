Quella volta che... La prima vittoria sull'Empoli una storia di 48 anni fa L'ultimo successo fu dela saqueada di Pippo Inzaghi su Bucchi: a segno Tuia e Kragl

L'ultima volta tra Benevento e Empoli è stata di mercoledì, terzo turno di Coppa Italia. 28 ottobre 2020, la strega era in A, l'Empoli di Dionigi capolista in B. Vinsero i toscani per 4 a 2 con Inzaghi che aveva scelto parecchie seconde linee per la competizione tricolore. Per il Benevento andarono a segno Maggio e Moncini, per l'Empoli Olivieri e tre volte Mancuso.

In campionato però il bilancio è assolutamente in parità: otto sfide, tre vittorie a testa e due pareggi.

La prima volta nel lontano 1978, il 3 dicembre. E' il primo campionato di serie C, diviso in C1 e C2. Nel girone del Benevento ci sono oltre all'Empoli, anche Pisa (che vincerà il campionato insieme al Matera), Arezzo, Livorno e Lucchese. Alla decima giornata il 3 dicembre si gioca ancora nel vecchio Meomartini Benevento-Empoli. Sulla panchina giallorossa Rosario Rivellino (che poi sarà sostituito da Tony Giammarinaro). Il Benevento vince per 1 a 0 con un gol di Tiziano Cavallari, mediano con attitudini offensive. Gol all'81' per un risultato che è ormai storia.

La seconda vittoria arriva l'anno dopo, sempre in casa. 6 aprile del 1980, nel nuovissimo stadio Santa Colomba inaugurato a settembre del 79. Il 2 a 0 giallorosso è firmato da due esperti come Fausto Landini e Franco Campidonico. L'altra in casa arriva nel campionato 82/83: è il Benevento di Gastone Bean, finisce 0 a 0.

E siamo ai giorni nostri, alla stagione indimenticabile della scalata in serie A con Pippo Inzaghi. Il 3 novembre 2019 il Benevento si sbarazza dell'Empoli allenato da Christian Bucchi col punteggio di 2 a 0: segnano Alessandro Tuia e il tedesco Oliver Kragl. Nelle file dell'Empoli l'ex portiere giallorosso Brignoli e un giovanissimo Frattesi. E' l'ultima vittoria casalinga della strega sulla squadra empolese, che a sua volta in Toscana ha vinto 3 volte (3-0 nel 78/79, 1-0 nel 79/80 e ancora 1-0 nell'82-83. I due pareggi sono stati entrambi 0-0, quello di Benevento nell'82-83, quello di Empoli nel 2019-20.

Nella foto di Taddeo in alto un momento di Benevento-Empoli del 3 novembre 2019