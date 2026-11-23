Empoli, il patron Corsi: "Non facciamoci travolgere dalle negatività" Rinforzi a gennaio? "Cercheremo di trovare le risorse per farlo"

Empoli ultimo in classifica insieme al Catanzaro, nobili decadute del calcio di B. Il presidente Fabrizio Corsi in una intervista rilasciata alla Nazione ha fatto intendere che una società come l'Empoli deve reagire anche aggrappandosi ai suoi trascorsi: “In questo momento non serve farsi travolgere dalla negatività, ovviamente qualche limite e qualche lacuna ci sono, ma è anche vero che finora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. È vero che appellarci alla fortuna e alla sfortuna non ci porta benefici, ma nella nostra analisi dobbiamo anche essere lucidi e valutare che diversi episodi ci sono girati contro”.

Tra l'altro continuano a pesare le assenze... “Ci mancano dei giocatori importanti, soprattutto in difesa, ma da questo punto di vista stiamo avendo un’ottima risposta dai giovani, con lo stesso Seghetti che sta crescendo di partita in partita, anche davanti non abbiamo ancora mai potuto utilizzare Monaco, che aveva fatto vedere buone cose in Coppa Italia, e lo stesso Shpendi si è trascinato un problema per diversi mesi, adesso però lo ha risolto al 90% e aver giocato tutta la partita contro il Pisa non può che aiutarlo a trovare la miglior condizione”.

Servirebbero dei movimenti sul mercato di gennaio... “Può darsi che faremo qualche movimento, ci stiamo pensando e cercheremo di trovare le risorse per farlo”.

Si parla ancora della possibilità di cedere la società ad un investitore straniero: “Abbiamo sul tavolo alcune interlocuzioni ed in particolare una, sempre con investitori stranieri, conto di poterla portare in fondo, anche se ho paura che i risultati possano incidere, ma mi auguro di no”.