Coraggio Dem: il Pd sannita è al capolinea "Tra dimissioni, fughe, ricerca di poltrone, alleanze ambigue e contraddizioni"

"La crisi è sotto gli occhi di tutti e non è un incidente, ma il fallimento di una classe dirigente: a Benevento si moltiplicano le prese di distanza dall'attuale gruppo dirigente del Partito Democratico sannita e, a quanto pare, anche dalle scelte e dagli equilibri del PD regionale".

Così Coraggio Dem Sannio che spiega "Negli ultimi giorni due recenti vicende, entrambe riportate dalla stampa, restituiscono con chiarezza il quadro di un partito attraversato da profonde contraddizioni e sempre più distante dai territori e dalla propria base. La prima riguarda le dimissioni dalla segreteria provinciale del PD di Zoino, già segretario cittadino, che ha espresso critiche nette nei confronti di Piero De Luca, denunciando «una non condivisione dell’azione politica della segreteria regionale impegnata sempre più alla riconferma dello scranno parlamentare piuttosto che a dare forza al territorio». Zoino ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento, al PD di Benevento, di incarichi di sottogoverno, ritenuti necessari come il pane per contrastare lo strapotere di altri partiti e movimenti. La seconda vicenda è rappresentata dall'annuncio, in vista delle prossime amministrative di Benevento, di un percorso politico comune e, a quanto pare, anche di una lista del movimento A Testa Alta, riconducibile a Vincenzo De Luca, padre del segretario regionale del PD, all'interno della coalizione di Noi di Centro che fa riferimento al sindaco uscente Mastella. Un fatto politicamente significativo, che segna un'ulteriore distanza dal PD sannita e rende ancora più evidente il cortocircuito politico che attraversa il Partito Democratico campano. Non siamo di fronte a episodi isolati, ma a manifestazioni di una crisi profonda. Il PD sannita appare ormai in uno stato comatoso, ridotto a partito minoritario e incapace di recuperare credibilità, consenso e radicamento. Una condizione che non nasce dal caso, ma da anni di logiche autoreferenziali, di gestione del potere e di ricerca di posizioni personali, che hanno progressivamente allontanato iscritti, militanti e cittadini. Le parole di Zoino, in particolare, rappresentano una fotografia impietosa di ciò che il PD sannita sembra essere diventato: un partito che reclama incarichi e posizioni di sottogoverno più che costruire una proposta politica, elaborare idee e rappresentare le esigenze del territorio. È questa logica che ha contribuito a renderlo sempre più marginale e la peggiore federazione del Sud. A questo punto, alcune domande sono inevitabili: a quale «incarico di sottogoverno» promesso o atteso faceva riferimento Zoino? E in che modo Piero De Luca intende continuare a esercitare il proprio ruolo di segretario regionale davanti a contraddizioni ormai difficilmente ignorabili? Un segretario regionale che ha legittimato il PD sannita nonostante le contestate violazioni congressuali, nonostante le vicende del voto alla destra alle provinciali estive, nonostante le dichiarazioni del capo del PD locale sull'ipotesi di alleanze con esponenti di destra in vista delle amministrative e, oggi, nonostante un percorso politico annunciato dal movimento di suo padre che a Benevento sembra muoversi in una direzione divergente rispetto a quella del PD. È difficile comprendere come possa reggere una simile contraddizione: da un lato, un segretario regionale del Partito Democratico; dall'altro, un padre che si pone frequentemente in posizione critica, talora apertamente accusatoria, nei confronti dello stesso PD e delle sue scelte politiche. Continuare a tollerare questo quadro significa alimentare una progressiva delegittimazione del partito sui territori, compromettendone ulteriormente credibilità, autorevolezza e capacità di rappresentanza. È una situazione alla quale auspichiamo che gli organismi preposti pongano quanto prima fine, restituendo al Partito Democratico sannita e campano una prospettiva politica credibile, fondata sulla partecipazione, sulla trasparenza, sul rispetto delle regole e sulla valorizzazione delle diverse sensibilità. Per costruire, a Benevento come in Campania, una comunità democratica davvero aperta, inclusiva, plurale e rispettosa di tutte le sensibilità".