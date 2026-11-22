Megna: le aree interne e il diritto di restare La consigliera comunale di Benevento a "Terra", la giornata di discussione politica di AVS a Napoli

Si è appena concluso, a "Terra", la giornata di discussione politica di Alleanza Verdi Sinistra al Terminus di Napoli, il panel dedicato alle aree interne, che ha visto tra i protagonisti Giovanna Megna, consigliera comunale di Benevento e responsabile Aree interne di Sinistra Italiana Campania.

"Nei mesi scorsi Giovanna Megna, per conto di AVS, ha curato un'indagine sulle aree interne della Campania. Un lavoro importante, perché raccontare questi territori significa raccontare paesi che si svuotano, scuole che chiudono, ospedali che si allontanano, giovani costretti a partire e anziani che restano a custodire case e memorie.

Il Sannio, Benevento e la sua provincia conoscono bene questa ferita. Una terra straordinaria, ricca di storia, cultura, agricoltura e comunità, che troppo spesso viene raccontata soltanto attraverso i numeri dello spopolamento.

Ma le aree interne non sono terre da accompagnare lentamente alla morte. Sono luoghi nei quali bisogna tornare a investire, garantendo sanità, trasporti, scuola, lavoro e servizi. Perché vivere a Benevento, in un piccolo comune del Fortore o della Valle Telesina non può significare avere meno diritti di chi vive a Napoli. La distanza dai grandi centri non può diventare distanza dalla cittadinanza. E soprattutto, le aree interne non chiedono compassione. Chiedono futuro. E il diritto di restare".