Under 15, il Benevento vince a Frosinone e balza al quarto posto A decidere il match i giallorossi Pinto, Cappello e Giannattasio

Frosinone-Benevento 1-3

Frosinone: Perin; De Benedictis (38'st Di Fazio), Ciniglio, Savo (25'st De Lellis), Falappa (13'pt Arduini), Ciocci (38'st Paniccia), Leva (25'st Tare), Stieven (13'pt Mirabella), Giustini (38'st Fedele), Fraioli, Di Marco (25'st Biagi). A disp.: Santana. All.: Porcella

Benevento: Fabi; Fasiello, Cuciniello (38'st Martone), Fedele (38'st Fisciano), Caruso, Fortunato, Ediahe (38'st Giannone), Di Casola (1'st Mastrovito), Lodi (1'st Cappello), Giannattasio (42'st Migliaccio), Pinto (18'st Reale). A disp.: Boccia, Delli Carri. All.: Grande

Arbitro: Ghiuzan di Ciampino. Assistenti: Violante e Massaro di Ciampino

Marcatori: 6'pt Pinto (B), 9'st Cappello (B), 13'st Ciocci (F), 23'st Giannattasio (B)

L'under 15 del Benevento continua a vincere. Dopo il successo casalingo ottenuto contro il Catanzaro, la truppa guidata da Grande si è imposta in casa del Frosinone con il risultato di 3-1. Dopo il vantaggio firmato da Pinto al 6', i giallorossi hanno raddoppiato nella ripresa con Cappello. Al 13' Ciocci ha accorciato le distanze, ma al 23' è arrivata la marcatura di Giannattasio che ha chiuso definitivamente l'incontro sul 3-1. Con questo risultato, il Benevento aggancia il quarto posto a quota 21 punti. Nella prossima giornata, in programma il 6 dicembre, gli stregoncini affronteranno il Palermo all'Avellola.