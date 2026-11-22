Allerta meteo: disposta la chiusura di villa comunale, parchi e cimitero Dalle ore 21 di oggi 22 novembre e fino alle 18 di domani 23 novembre

In conseguenza dell’allerta meteo diramata dalla protezione Civile regionale a causa delle condizioni meteorologiche avverse (sono previsti venti localmente forti da ovest-sud ovest con raffiche), il sindaco Clemente Mastella ha disposto a partire dalle ore 21 di oggi 22 novembre e fino alle 18 di domani 23 novembre (salvo ulteriori valutazioni) la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, fermo restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.



Contestualmente il sindaco Mastella invita la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè:

- a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

-ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

- ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario;



Infine, invita gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nella zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni, tegole, rami di alberi, etc.

