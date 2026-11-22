Benevento illuminata, Benevento incantata La riflessione

Le luci del Natale illuminano le strade e accendono la meraviglia, ma non dovrebbero spegnere la capacità di guardare con lucidità alla realtà della città. Ospitiamo una riflessione critica di Davide D’Andrea, avvocato, che invita a non lasciarsi incantare dalle apparenze e a riscoprire il senso di responsabilità di ogni cittadino.

Tutto molto bello, l'accensione delle luci natalizie: finalmente anche il capoluogo sannita può far assaporare ai bambini, agli anziani e a noi tutti il candore del Natale.

Meno bello è invece assistere allo spegnimento delle coscienze che si compie attraverso la magia dei colori accesi e degli addobbi di tutto punto, dimenticando in un batter d'occhio le difficoltà della propria città (e badiamo bene: a prescindere da chi ne sia l'amministratore).

Ed ecco allora che torna alla mente ciò che accadeva, tra il Settecento e l'Ottocento, nel mondo e nel Regno di Napoli. Da un lato i lumi della ragione ad aprire le coscienze; dall'altro il Regno Borbonico, associato alla celebre regola delle "tre F": Festa, Farina e Forca. Ebbene sì, è proprio vero: Re Ferdinando di Borbone ci aveva visto lungo, proprio come il suo "Nasone". Per distrarre, intrattenere, sfamare ed evitare rivolte popolari, mantenendo l'ordine e la paura, esisteva una sola ricetta: Festa, Farina e Forca.

Di sicuro i secoli sono passati, così come i decenni, ma le persone, quelle, forse no. Suvvia, cosa importa se la città ha perso terreno in termini di turismo, reddito e popolazione, scivolando in uno di questi settori di ben oltre dieci posizioni rispetto agli anni precedenti?

Cambiamo la ricetta! Salviamo pure la formula delle "tre F", ma sostituiamone gli ingredienti. Proviamo quelli suggeriti dall'amata Rosalia Porcaro — nelle vesti di Veronica, ospite di Corrado e Sabina Guzzanti negli anni '90 —: «Forza, fatica e fa' ambress!».

Ecco allora che, solo mutando prospettiva e confidando realmente nelle giovani generazioni, per nulla incantate, si potrà muovere una critica autentica e costruttiva, ricordandoci che gli unici artefici del destino della nostra città siamo noi cittadini.