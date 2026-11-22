Under 17, Benevento esagerato: 7 reti all'Arezzo e quarto successo consecutivo Importante vittoria per la truppa di Schiavi in terra toscana

Arezzo-Benevento 1-7

Arezzo: Cau, Laurentini (19'st Misciglia), Monini (19'st Martini), Moschino, Velardo (19'st Belli), Angarica (23'st Esposito), Basili (1'st Parisi), Camillotto, Grazioli (23'st Fiacchini), De Micco (19'st Cantarella), Liistri (1'st Tosoni). A disp.: Bacchi. All.: Borgogni

Benevento: Esposito, Lo Russo, Ferretti (23'st Fierro), Martello (19'st Gargiulo), Comotti (19'st Ferraro), Cuomo, Cimmino (23'st Palumbo), Calabria (10'st Porta), Filiberti (23'st Mandato), Sorbo (23'st Silvestri), Beyaj (10'st Aprovitola). A disp.. Porcelli. All.: Schiavi

Arbitro: Vaggelli di Prato. Assistenti: Materozzi di Arezzo e Giovannini di Prato

Marcatori: 2'pt Beyai, 16'pt Ferretti, 37'pt Martello, 1'st aut. Angarica, 5'st Beyai, 15'st Ferretti, 20'st Aprovitola, 35'st Moschino

Quarta vittoria consecutiva per il Benevento e numeri offensivi impressionanti, considerato che nelle gare giocate contro Frosinone, Ascoli, Palermo e Arezzo, i giallorossi hanno messo a segno la bellezza di 17 marcature. In casa dei toscani hanno esagerato, realizzando sette reti e portando a casa tre punti che gli permettono di proseguire la striscia positiva e di diventare dei seri pretendenti per un posto nei play off. Il Benevento si è imposto con le doppiette di Beyai e Ferretti, alle quali si sono aggiunte le marcature di Martello, Aprovitola e un'autorete di Angarica. Un successo che conferma la crescita costante dei ragazzi guidati da Schiavi che, dopo una prima fase di adattamento alla nuova categoria, hanno cominciato a perfezionare le prestazioni e a ottenere risultati importanti. Adesso sono in programma due impegni consecutivi all'Avellola: prima l'Empoli, poi il recupero con la Lazio. Due sfide dalle quali i giallorossi vogliono ottenere altri punti preziosi per posizionarsi in pianta stabile tra le prime sei della classifica.