Cane cade in un profondo burrone: salvato dai vigili del fuoco I caschi gialli di Bonea hanno recuperato e restituito l'animale al padrone

Momenti di apprensione nel territorio di San Martino Valle Caudina, dove un cane è precipitato in un profondo burrone, rimanendo intrappolato e impossibilitato a risalire.

A intervenire sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi e nelle operazioni di soccorso in condizioni difficili.

Nonostante le difficoltà e i diversi tentativi, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'animale sul fondo del burrone. Con un intervento delicato e impegnativo, il cane è stato recuperato e riportato in superficie in sicurezza.

Una volta completate le operazioni di recupero, l'animale è stato riconsegnato al proprietario. Si è conclusa così con un lieto fine una delicata operazione di soccorso, grazie alla professionalità, alla determinazione e alla competenza dei vigili del fuoco, ancora una volta in prima linea per salvare non solo le persone, ma anche gli animali in difficoltà.