Debutto Incanto di Natale, Mastella: "Folla record e spettacolo straordiario" E' stato l'inizio di un periodo natalizio che auspico sereno e gioioso per tutta la comunità

"Prima in Campania, la Città di Benevento ha aperto le festività natalizie con un formidabile show, di cui bambini e famiglie sono stati i protagonisti principali. Una folla record, proveniente anche da fuori, si è riversata sin dal pomeriggio per le vie del centro con un effetto tonificante per l'economia del vicolo. E' stato un debutto che ha messo in vetrina ancora le bellezze cittadine, i luoghi che abbiamo restituito, riqualificati, alla città come piazza Risorgimento, che da parcheggio che era è stata ieri epicentro suggestivo di una festa di popolo" , lo scrive in una nota il sindaco Mastella all'indomani dello start alla kermesse Incanto di Natale '26-'27.

"Ringrazio anzitutto l'assessore regionale Enzo Maraio. La sua sensibilità istituzionale ha consentito quest'anno una distribuzione territoriale più equa - rispetto al passato - delle risorse regionali. Un atto di attenzione concreto verso le aree interne. Ringrazio poi gli uffici regionali, a partire dalla dirigente Rosanna Romano e quelli comunali e il direttore Renato Giordano con il suo impeccabile staff. Grazie anche agli sponsor privati che hanno ritenuto opportuno dare un segnale di attenzione. E' stato l'inizio di un periodo natalizio che auspico sereno e gioioso per tutta la comunità cittadina", conclude il sindaco Mastella.

