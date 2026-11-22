San Marco dei Cavoti: installata nuova stazione sismica De Paola: "Ulteriore passo avanti nel monitoraggio della sismicità del nostro territorio"

Prosegue l’attività di ampliamento e potenziamento della rete di monitoraggio dell’Osservatorio Sismico “Luigi Palmieri” di Pesco Sannita. E' stata installata una nuova stazione sismica nel territorio comunale di San Marco dei Cavoti, in contrada Santa Barbara, presso l’omonima chiesa. L’installazione rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel programma di rafforzamento della rete sismica dell’Osservatorio, impegnato da anni nell’acquisizione, nell’analisi e nello studio dei fenomeni sismici che interessano il Sannio e le aree limitrofe.

La scelta del sito è stata preceduta da un accurato sopralluogo tecnico, durante il quale sono state riscontrate condizioni ambientali particolarmente favorevoli, caratterizzate da livelli di rumore estremamente contenuti. Una condizione fondamentale per garantire una buona qualità delle registrazioni e una maggiore capacità di rilevazione dei segnali sismici, anche di debole intensità. La nuova stazione consentirà di migliorare la copertura strumentale di un’area strategica del territorio sannita, contribuendo a rendere più capillare ed efficiente il sistema di monitoraggio, con particolare riferimento al comprensorio del Fortore e del Pre-Fortore.

«L’installazione della nuova stazione sismica di San Marco dei Cavoti - ha spiegatoil direttore dell’Osservatorio, prof. Pietro De Paola - rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita scientifica e tecnologica del nostro Osservatorio. Ogni nuova stazione costituisce un importante punto di osservazione che ci permette di migliorare la qualità dei dati acquisiti e di approfondire la conoscenza dei fenomeni sismici che caratterizzano il nostro territorio. Il Sannio è un’area storicamente interessata da una significativa attività sismica e, proprio per questo, è fondamentale disporre di una rete di strumenti sempre più diffusa e tecnologicamente efficiente.

Il nostro obiettivo è continuare a investire nella ricerca, nel monitoraggio e nella conoscenza scientifica, mettendo a disposizione della comunità e delle istituzioni un patrimonio di informazioni sempre più completo e affidabile. La crescita della rete dell’Osservatorio Luigi Palmieri è il risultato di un lavoro costante, portato avanti con impegno e spirito di servizio, ma anche grazie alla sensibilità e alla collaborazione delle amministrazioni locali e delle comunità che ci ospitano».

La collaborazione con il territorio e il contributo dei volontari

Un ruolo determinante nella realizzazione della nuova installazione è stato svolto dalla collaborazione istituzionale e dalla disponibilità delle realtà locali. L’Osservatorio Sismico “Luigi Palmieri” rivolge un particolare e sentito ringraziamento al Sindaco di San Marco dei Cavoti, dott. Angelo Marino, per l’attenzione, la sensibilità e la concreta collaborazione dimostrate nei confronti dell’iniziativa, nonché per aver messo a disposizione il collegamento Internet necessario alla trasmissione in tempo reale dei dati acquisiti dalla nuova stazione sismica. Un contributo di particolare importanza, che consente di garantire la continuità delle comunicazioni tra la strumentazione installata e il centro di acquisizione dell’Osservatorio di Pesco Sannita, assicurando la piena integrazione della nuova stazione nella rete di monitoraggio sismico.

Un ringraziamento altrettanto sentito è rivolto al parroco, don Luigi Ulano, per aver generosamente concesso la disponibilità degli spazi presso la Chiesa di Santa Barbara, rendendo possibile l’installazione della nuova strumentazione sismica. Un particolare riconoscimento va inoltre al coordinatore del Nucleo di Protezione Civile – Osservatorio Sismico “Luigi Palmieri”, dott. Carlos Sorrentino, che ha coordinato le attività organizzative e operative necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Sotto il suo coordinamento, il responsabile tecnico Michele Della Monica, insieme ai volontari Lodovico Guerriero e Nicola Vitelli, ha provveduto, nella giornata odierna, all’installazione delle sofisticate apparecchiature sismiche, portando a compimento un intervento che richiede competenze tecniche, precisione e particolare attenzione alle condizioni del sito.

Il loro impegno testimonia ancora una volta il valore del volontariato specializzato, capace di affiancare alla disponibilità personale competenze tecnologiche e professionalità, contribuendo concretamente alla crescita di un’infrastruttura scientifica al servizio della collettività.

La disponibilità del parroco, la collaborazione dell’Amministrazione comunale e il lavoro dei tecnici e dei volontari rappresentano un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, comunità ecclesiale, ricerca scientifica e volontariato possa tradursi in iniziative di grande utilità per il territorio.

Una rete in continua espansione

L’installazione di San Marco dei Cavoti si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo della rete dell’Osservatorio Sismico “Luigi Palmieri”, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato la propria capacità di acquisizione dei dati attraverso nuove stazioni, collegamenti tecnologici e sistemi di trasmissione.

Un’attività che richiede competenze specialistiche, investimenti tecnologici e un impegno costante, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della sismicità e contribuire alle attività di studio e prevenzione del rischio sismico.

L’esperienza dell’Osservatorio di Pesco Sannita dimostra come anche dalle realtà territoriali possano svilupparsi progetti scientifici di particolare interesse, capaci di valorizzare competenze, professionalità e collaborazioni istituzionali.

Con la nuova stazione di San Marco dei Cavoti, l’Osservatorio Sismico “Luigi Palmieri” aggiunge un altro importante presidio alla propria rete, confermando il proprio impegno al servizio della ricerca scientifica e della conoscenza del territorio.